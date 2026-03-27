Intercontinental Exchange, société mère du NYSE, investit 600 millions de dollars dans Polymarket

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Intercontinental Exchange ICE.N a déclaré vendredi avoir investi 600 millions de dollars dans la plateforme de marchés prédictifs Polymarket, alors que la société mère du New York Stock Exchange se développe dans le segment en pleine croissance du trading basé sur les événements.

Le financement fait partie du plan annoncé précédemment par l'opérateur boursier d'investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans Polymarket , a déclaré la société.

Les marchés prédictifs sont passés d'une niche de la cryptographie et de la finance académique à un segment de transactions en pleine croissance en moins de deux ans, avec des volumes et une activité des utilisateurs en hausse.

L'ICE a déclaré que les investissements dans Polymarket ne devraient pas avoir d'impact significatif sur les résultats financiers de l'opérateur boursier ou sur les plans de retour sur investissement.

L'investissement de 600 millions de dollars fait partie du dernier cycle de financement de la plateforme de marchés prédictifs, et l'évaluation sera divulguée une fois que la collecte de fonds sera terminée, a déclaré l'ICE.

Les marchés prédictifs représentent une nouvelle frontière potentiellepour les échanges de produits dérivés. Les analystes estiment que ces produits peuvent attirer un plus grand nombre de traders particuliers et accroître les volumes de transactions, offrant ainsi aux bourses une chance de diversifier leurs revenus alors que la concurrence s'intensifie sur les marchés traditionnels de contrats à terme et d'options.