Intercontinental Exchange, société mère du NYSE, développe une plateforme pour le trading de titres tokenisés 24h/24 et 7j/7

Intercontinental Exchange ICE.N a déclaré lundi qu'elle avait développé une plate-forme pour le trading et le règlement on-chain de titres tokenisés, dans le but de capitaliser sur la demande mondiale pour les actions américaines.

La nouvelle plateforme numérique du NYSE - pour laquelle elle demandera des autorisations réglementaires - permettra des opérations 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, un règlement instantané, des ordres d'un montant en dollars et un financement basé sur les stablecoins, a déclaré la bourse.

L'appétit des investisseurs pour les transactions en continu sur les actions américaines s'est accru ces dernières années, ce qui a incité les autorités de régulation à introduire de nouvelles règles et à approuver les propositions des principales bourses pour permettre les transactions au-delà des heures normales de marché.

Le Nasdaq NDAQ.O , qui abrite certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde, demande l'approbation pour que les actions puissent être négociées 23 heures par jour, cinq jours par semaine, a rapporté Reuters en décembre de l'année dernière.

De grandes sociétés de courtage telles que Robinhood

HOOD.O et Charles Schwab SCHW.N , ainsi que l'opérateur boursier Cboe Global CBOE.Z , ont également prolongé les heures de transactions des actions au cours des dernières années.

La bourse travaille avec des banques, notamment BNY BK.N et Citigroup C.N , pour prendre en charge les dépôts tokénisés.