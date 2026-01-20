Interactive Brokers dérape, les investisseurs s'intéressent à la croissance du marché des prédictions

20 janvier - ** Les actions d'Interactive Brokers IBKR.O ont baissé de 2,9 % mardi avant la publication des résultats trimestriels après la cloche, l'accent étant mis sur la croissance de sa plateforme de marchés prédictifs ** La plateforme de courtage en ligne devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 13 % à 1,61 milliard de dollars et un bénéfice par action ajusté de 0,59 $ contre 0,51 $ il y a un an, selon LSEG ** Le président Thomas Peterffy a déclaré la semaine dernière qu'il s'attendait à ce que la croissance s'accélère pour sa plateforme de marchés prédictifs, ForecastEx, avec les prochaines élections de mi-mandat aux Etats-Unis

** L'action a gagné ~11% depuis le début de l'année, surpassant la baisse de près de 1% du Nasdaq .IXIC

** L'action s'est récemment négociée à 31 fois les bénéfices à venir, au-dessus de sa moyenne sur cinq ans de 20 fois, ce qui suggère que les actions pourraient être surévaluées

** Dix analystes considèrent l'action comme 'achetée' ou 'fortement achetée' avec un PT médian de $82.00