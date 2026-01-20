 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Interactive Brokers dérape, les investisseurs s'intéressent à la croissance du marché des prédictions
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 19:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 janvier - ** Les actions d'Interactive Brokers IBKR.O ont baissé de 2,9 % mardi avant la publication des résultats trimestriels après la cloche, l'accent étant mis sur la croissance de sa plateforme de marchés prédictifs ** La plateforme de courtage en ligne devrait annoncer un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 13 % à 1,61 milliard de dollars et un bénéfice par action ajusté de 0,59 $ contre 0,51 $ il y a un an, selon LSEG ** Le président Thomas Peterffy a déclaré la semaine dernière qu'il s'attendait à ce que la croissance s'accélère pour sa plateforme de marchés prédictifs, ForecastEx, avec les prochaines élections de mi-mandat aux Etats-Unis

** L'action a gagné ~11% depuis le début de l'année, surpassant la baisse de près de 1% du Nasdaq .IXIC

** L'action s'est récemment négociée à 31 fois les bénéfices à venir, au-dessus de sa moyenne sur cinq ans de 20 fois, ce qui suggère que les actions pourraient être surévaluées

** Dix analystes considèrent l'action comme 'achetée' ou 'fortement achetée' avec un PT médian de $82.00

Valeurs associées

INTERACTIVE BR RG-A
70,9900 USD NASDAQ -3,23%
NASDAQ Composite
23 040,23 Pts Index Ex -2,02%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank