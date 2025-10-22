Intelligent artificiel-Le match de catch entre OpenAI et Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

(Artificial Intelligencer est publié tous les mercredis. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Transmettez-lui cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici

Qu'ont en commun Steve Bannon, Geoffrey Hinton et le prince Harry et Meghan Markle?

Ce n'est ni la politique, ni les médias, ni la monarchie. C'est l'IA. Ils veulent tous mettre un terme au développement de l'IA superintelligente, celle qui pourrait, en théorie, surpasser entièrement l'homme.

Mercredi, le Future of Life Institute a publié une lettre ouverte ( ) demandant l'interdiction de la création de systèmes d'IA superintelligents jusqu'à ce que la science puisse prouver qu'ils sont sûrs et que le public les réclame. La coalition regroupe des personnalités des médias de droite et des pionniers de l'IA.

Vous vous souvenez peut-être que le même groupe s'était mobilisé pour une pause dans le développement de l'IA en 2023, ce qui avait même attiré le soutien d'Elon Musk à l'époque. Il n'a pas participé à cette initiative, peut-être parce qu'il est occupé à parier sur l'issue inverse avec son entreprise, xAI, qui a récemment déclaré que les chances que son Grok 5 atteigne l'intelligence générale artificielle (AGI) sont "désormais de 10 % et en augmentation"

Mais qu'est-ce que l'AGI? Et qu'est-ce que l'ASI, la "superintelligence" dont tout le monde s'inquiète? Certes, les modèles d'IA peuvent désormais gagner des concours de mathématiques de niveau olympique - ce qui était impensable il y a un an - mais cela les rend-il généralement intelligents?

Certains pensent que ce n'est pas encore le cas. Frustré par la façon dont les entreprises technologiques ne cessent de déplacer les bornes, un groupe de chercheurs en IA propose une définition claire et mesurable de l'AGI, ainsi qu'un système d'évaluation des performances. J'ai discuté avec eux des raisons pour lesquelles il est important de comprendre ce que l'IA peut et ne peut pas faire, et de la distance qui nous sépare réellement de ce qu'ils définissent comme l'AGI.

Pendant ce temps, le nouveau navigateur d'OpenAI tente de nous montrer que l'IA modifie déjà la manière dont nous accédons à l'information - ou dont nous faisons nos courses. Pour moi, le produit conçu pour défier Google en dit long sur le pouvoir durable de Google sur l'internet. Poursuivez votre lecture pour en savoir plus.

moi LinkedIn

NOS DERNIERS REPORTAGES SUR LA TECHNOLOGIE ET L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE:

* Le casque Galaxy XR de Samsung s'attaque à Apple avec l'aide de Google et de Qualcomm

* Le boom de l'IA fait grimper les prix des mémoires les moins tendance

* Des milliards d'euros investis dans la bulle de l'IA: les avis sont partagés

* Exclusif - Le fabricant de puces CXMT prévoit une cotation à Shanghai avec une valorisation de 42 milliards de dollars - sources

* Meta conclut un accord de financement de 27 milliards de dollars avec Blue Owl Capital pour un centre de données en Louisiane

* Une nouvelle étude montre que les assistants d'IA commettent des erreurs généralisées sur les actualités

LE MATCH DE CATCH ENTRE L'OPENAI ET GOOGLE

Il y avait beaucoup de Google GOOGL.O dans la vitrine d'OpenAI mardi, même si l'événement était censé remettre en question la domination de Google. OpenAI a dévoilé son navigateur IA Atlas, attendu depuis longtemps, dans sa tentative la plus directe de concurrencer Chrome. Mais du livestream sur YouTube aux démonstrations dans Google Docs et Gmail, le fantôme de Google était omniprésent. Lorsque le navigateur alimenté par ChatGPT tentait de rechercher des informations et des vidéos, il naviguait discrètement vers les onglets de Google.

Cette ironie n'a pas échappé aux investisseurs. Le phénomène ChatGPT a déjà modifié la manière dont 800 millions de personnes accèdent à l'information, obligeant Google à repenser son cœur de métier: la recherche. Le navigateur était censé faire à Chrome ce que ChatGPT a fait à Google Search: bouleverser une habitude bien ancrée, afin qu'OpenAI puisse détourner le temps et l'attention des utilisateurs de l'écosystème de Google, où chaque clic et chaque requête alimentent des recettes publicitaires potentielles.

La réaction au nouveau navigateur d'OpenAI a été, au mieux, tiède. Cela s'explique en partie par le fait qu'il ressemble beaucoup à Chrome - parce qu'il s'agit essentiellement de Chrome. Comme nous l'avons indiqué pour la première fois à l'adresse , le navigateur est construit sur Chromium, la base open-source de Google .

Ce lancement a également permis de rappeler l'avantage le plus important de Google: la recherche. OpenAI s'appuie encore largement sur l'indexation de Google pour obtenir des résultats en temps réel et réduire les hallucinations. Lorsque Google a récemment limité ses règles de recherche aux 10 premiers résultats, les réponses de ChatGPT ont sensiblement changé, perdant par exemple de nombreuses références à Reddit.

Ce n'est pas faute d'avoir essayé. OpenAI a commencé à construire son propre produit de recherche au début de l'année 2024, mais les dirigeants de l'entreprise ont admis plus tard que leur objectif initial - faire en sorte que ChatGPT s'appuie sur l'index de recherche d'OpenAI pour 80 % des réponses d'ici à la fin de l'année 2025 - était trop ambitieux et prendrait probablement plusieurs années supplémentaires. Cet été, OpenAI a cherché à travailler directement avec Google, mais a essuyé un refus, selon le témoignage d'un cadre.

Alors qu'un juge concurrence a récemment décidé que Google n'était pas obligé de vendre Chrome, la manière dont il utilisera sa superpuissance en matière de recherche pour rester à la pointe du progrès sera à surveiller. L'action de Google a d'abord chuté de 4 % mardi après la révélation du navigateur d'OpenAI, mais elle s'est reprise pour clôturer en baisse d'environ 1,8 %, signe que les investisseurs sont prudents mais ne paniquent pas.

La grande question est de savoir si ChatGPT peut faire de l'IA mieux que Google dans ses propres produits. Si OpenAI peut réellement réinventer l'expérience du navigateur - plutôt que de reconstruire Chrome avec un ChatGPT boulonné - cela pourrait une fois de plus forcer Google à un dilemme d'innovateur: comment changer sans briser sa vache à lait.

L'une des fonctionnalités les plus attendues d'Atlas est l'"agent", un assistant de navigation capable d'effectuer des tâches en ligne en plusieurs étapes. Dans la démo, ChatGPT a trouvé une recette, a navigué sur Instacart et a ajouté les ingrédients à un panier - jusqu'à passer à la caisse, si vous êtes prêt à fournir vos données de connexion et de paiement. C'est un grand "si" Brendan Eich, le fondateur de Mozilla qui dirige aujourd'hui Brave, a mis en garde les utilisateurs contre la divulgation d'informations privées à des navigateurs agentiques, car ils sont très sensibles aux injections indirectes de données.

La course est maintenant lancée pour voir à quelle vitesse Google peut livrer sa propre version d'un agent Chrome, et à quelle vitesse les utilisateurs feront confiance à l'IA pour naviguer sur l'internet en leur nom. En fin de compte, le navigateur d'OpenAI est en concurrence avec les habitudes, la confiance et l'infrastructure que Google a mis deux décennies à construire. Le véritable test ne sera pas de savoir si ChatGPT peut naviguer plus rapidement, mais si nous lui ferons suffisamment confiance pour naviguer à notre place.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE

Les principaux assistants d'intelligence artificielle ont du mal à établir des faits exacts. Selon une nouvelle étude

publiée cette semaine par l'Union européenne de radio-télévision et la BBC, près de la moitié des 3 000 réponses aux actualités générées par l'IA à partir de chatbots gratuits analysés contenaient au moins un problème important, tandis que 81 % d'entre elles présentaient un problème quelconque .

Le plus grand coupable? L'approvisionnement. Dans l'ensemble, 31 % des problèmes importants étaient dus à des sources incorrectes ou manquantes, souvent lorsque les systèmes d'IA attribuaient des affirmations erronées à des organes d'information. Gemini 2.5 Flash de Google se démarque nettement, avec 72 % de ses réponses présentant des erreurs de source majeures, contre 24 % pour ChatGPT-4o et 15 % pour Copilot et Perplexity.

Pour tous ceux qui comptent de plus en plus sur les chatbots d'IA pour résumer l'actualité, ces résultats rappellent opportunément que ces systèmes ne sont pas encore des rédacteurs fiables. Même s'ils remodèlent la façon dont les gens accèdent à l'information, ils brouillent souvent la frontière entre la citation et l'invention - ce qui rend l'éducation aux médias à l'ère de l'IA plus cruciale que jamais.

LE JARGON DE L'IA À CONNAÎTRE: REDEFINIR L'AGI

Si vous avez déjà eu l'impression que le terme "AGI" (intelligence artificielle générale) signifie aujourd'hui tout ce qu'une entreprise veut bien lui faire dire, vous n'êtes pas le seul. Dan Hendrycks, qui dirige le Center for AI Safety, partage cet avis. Avec un groupe de chercheurs respectés dans le domaine de l'IA, dont Yoshua Bengio, son groupe vient de publier

un article ( ) qui tente de définir ce qu'est réellement l'AGI - et ce qu'elle n'est pas. L'étude définit l'AGI comme une IA qui correspond à la polyvalence et aux compétences cognitives d'un adulte bien éduqué, dans dix domaines mesurables, dont le raisonnement, la mémoire, la perception et la vitesse. Les auteurs ont adapté le cadre à partir de décennies de recherche en psychologie et ont même évalué les modèles actuels. Le résultat: GPT-4 à 27 %, GPT-5 à 58 % - impressionnant, mais encore loin de la barre des 100 % qui représenterait une intelligence générale de niveau humain.

Lors de notre entretien, M. Hendrycks a déclaré que l'absence de définition avait transformé l'"AGI" en un mot à la mode pour la collecte de fonds. Son objectif est donc de rendre le terme mesurable afin que nous puissions "voir ce que l'IA peut réellement faire et ce qui manque encore"

Parmi les plus grandes lacunes? La mémoire. Selon M. Hendrycks, si les modèles actuels peuvent réussir des concours de mathématiques, ils oublient tout ce qu'ils ont "appris" lors de la conversation suivante.

"Un travailleur amnésique n'est pas très utile. Tant que l'IA ne développera pas une mémoire à long terme et ne pourra pas tirer les leçons de l'expérience, elle ne se rapprochera pas de l'AGI, quel que soit le nombre de tests qu'elle réalise.