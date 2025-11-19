Intelligent artificiel-La rencontre Trump-MBS rapporte de l'argent à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

La course au lancement des modèles d'IA les plus avancés est toujours d'actualité, même si les investisseurs sont de plus en plus à la recherche de signes montrant comment les améliorations des modèles se traduisent en revenus réels.

Google a présenté cette semaine son nouveau modèle phare: Gemini 3 , que des évaluateurs indépendants ont qualifié de l'un des plus performants au monde. Ce lancement, qui intervient 11 mois après Gemini 2, a réaffirmé la position de leader de Google parmi les laboratoires d'IA de pointe. La même semaine, l'entreprise xAI d'Elon Musk a lancé sa propre mise à jour, Grok 4.1, afin de maintenir la pression.

Malgré cela, les nouveaux modèles lancés ont eu du mal à se démarquer au-delà du cercle des développeurs, attirant l'attention principalement lorsqu'ils trébuchent, comme Meta

META.O l'a fait au début de l'année.

Pendant ce temps, les utilisateurs recherchent l'expérience du produit et les résultats commerciaux: L a grimpé ()

La peur d'être à la traîne débloque d'énormes capitaux: Anthropic a obtenu jusqu'à 15 milliards de dollars d'investissements de la part de Microsoft MSFT.O et de Nvidia

NVDA.O , tout en s'engageant à dépenser 30 milliards de dollars sur Azure pour soutenir ses ambitions en matière de recherche.

Des investissements encore plus importants dans l'IA pourraient résulter de la visite du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à la Maison Blanche de Trump. Dans la lettre d'information, nous avons également fait la lumière sur la manière dont les grandes entreprises technologiques atteignent leurs objectifs en matière d'émissions zéro dans le cadre du boom des centres de données. La réponse est simple: plus d'argent. Poursuivez votre lecture.

MBS dans la maison:

La salle Est de la Maison Blanche a vu son lot de visiteurs puissants, mais peu d'entre eux portent le même mélange d'ambition, de controverse et de capital que le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman.

Sa visite à Washington cette semaine - sa première depuis 2018 - était à la fois un retour diplomatique et une déclaration commerciale. Les responsables américains et saoudiens ont annoncé des milliards de nouveaux investissements et des liens commerciaux élargis, soulignant à quel point les deux économies sont devenues profondément imbriquées, en particulier dans les domaines de la technologie et de l'IA.

Lors du Forum d'investissementaméricano-saoudien qui s'est tenu au Kennedy Center, la liste des invités ressemblait à un who's who de la Silicon Valley: Elon Musk, Jensen Huang de Nvidia et des dirigeants de Google, IBM, Salesforce, Andreessen Horowitz, Palantir, Cisco et Adobe. Le message était clair: les ambitions de Riyad en matière de capitaux et les aspirations américaines en matière d'IA se rencontrent désormais dans la même pièce.

Pour la Silicon Valley, cette convergence est à la fois pratique et inconfortable. L' assassinat du journaliste Jamal Khashoggi en 2018 a empêché de nombreuses entreprises technologiques américaines de chercher de l'argent au Moyen-Orient. Mais la réalité s'est imposée au fur et à mesure que le ralentissement technologique post-2022 réduisait les sources traditionnelles de financement du capital-risque. La richesse de la région est trop importante pour être ignorée, et les investisseurs se sont dit que tous les fonds provenant du Golfe ne devaient pas être stigmatisés de la même manière. Ils ont pu puiser des capitaux dans des régions moins controversées, comme les Émirats.

Les préoccupations éthiques: un "principe difficile":

Le boom de l'IA n'a fait qu'amplifier le besoin de capitaux. Le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, s'est débattu avec ce dilemme,

un financement saoudien direct pour des raisons de sécurité et d'éthique, avant que le fonds souverain du Qatar ne se joigne à son tour de table de 13 milliards de dollars un an plus tard. Dans une note interne rapportée par Wired , M. Amodei a concédé: "Il s'agit d'un réel inconvénient... mais "aucune mauvaise personne ne devrait jamais bénéficier de notre succès" est un principe difficile à appliquer dans la gestion d'une entreprise."

Les fonds souverains du Moyen-Orient, qu'il s'agisse du G42 d'Abu Dhabi ou du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite et de sa nouvelle entreprise d'IA Humain, sont en train de redessiner la carte mondiale de l'IA. Ils sont désireux de se diversifier au-delà du pétrole, d'investir de manière agressive dans l'écosystème et de tirer parti de leurs ressources pour gagner en accès et en influence.

Par exemple, le projet de centre de données Stargate d'OpenAI, d'une valeur de 500 milliards de dollars, bénéficie du soutien de MGX, un fonds d'État émirati. Quelques mois plus tard, OpenAI a annoncé son intention de créer un centre de données à Abou Dhabi afin d'aider les gouvernements étrangers à "construire une capacité d'IA souveraine en coordination avec les États-Unis." Nvidia, quant à elle, fait pression pour vendre ses puces haut de gamme dans la région.

Tous les décideurs politiques américains ne se réjouissent pas. Les faucons chinois à Washington s'inquiètent de voir des puces avancées et des modèles d'IA circuler dans une région où l'influence des États-Unis peut être inégale. Cette tension reflète la réalité de l'IA en 2025: L'IA au cœur de la course mondiale aux superpuissances. L'argent qui afflue de Riyad et d'Abou Dhabi est en train de transformer le bilan de l'innovation américaine - et une fois que cette marée de capitaux aura déferlé, il sera peut-être beaucoup plus difficile de revenir en arrière.

Graphique de la semaine:

Alors que les géants de la technologie s'empressent de construire des centres de données pour alimenter le boom de l'IA, ils dépensent également beaucoup d'argent pour compenser les coûts environnementaux. Les données de CDR.fyi montrent une augmentation de la demande de crédits d'élimination du carbone durables et de haute qualité, c'est-à-dire ceux qui capturent et stockent le dioxyde de carbone pendant des décennies ou plus. Microsoft a acheté plus de 30 millions de crédits, soit environ 20 fois plus que le deuxième acheteur le plus important, la Frontier Buyers Coalition. Google et Amazon figurent également parmi les plus gros acheteurs.

D'après l' analyse approfondie demes collègues , cette demande alimentée par l'IA fait grimper les prix et remodèle le marché du carbone. Les crédits carbone durables - liés à des projets tels que la production de biochar, le captage direct de l'air et la restauration des terres dégradées - sont aujourd'hui près de quatre fois plus chers que les compensations traditionnelles liées à la préservation des forêts. Les géants de la technologie se sont engagés à éliminer à terme leurs émissions sur une base nette, mais ces achats de crédits compensatoires ne compensent pas immédiatement les impacts environnementaux locaux des centres de données, qu'il s'agisse de l'utilisation de l'eau ou de la pression exercée sur les réseaux électriques régionaux.