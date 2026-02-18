Intelligent artificiel-L'IA entre en scène lors de la célébration du Nouvel An chinois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Krystal Hu

Les publicités ont-elles déjà commencé à apparaître dans vos conversations avec ChatGPT? Plus de 30 annonceurs ont diffusé des publicités sur ChatGPT ce mois-ci, selon les estimations de Sensor Tower. Sans surprise, un tiers d'entre eux sont des détaillants - dont Best Buy, Urban Outfitters, Target et Home Depot - qui cherchent à atteindre les consommateurs dans les conversations avec les chatbots. Best Buy a fait la promotion de produits allant des jeux vidéo aux appareils électroménagers, tandis que des marques comme Chewy et Petco ont fait de la publicité pour des produits pour animaux de compagnie directement par l'intermédiaire de ChatGPT. Avec plus de 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires, la plateforme est devenue un nouveau canal riche pour les marques qui expérimentent une visibilité basée sur l'IA.

Pourtant, la stratégie évolue. Kimberly Shenk, directrice générale de Novi, une startup qui aide les marques à optimiser leur présence dans les réponses des chatbots, m'a dit que de nombreuses entreprises sont encore en train de comprendre comment les annonces payantes devraient compléter les mentions organiques - en particulier lorsque leurs produits apparaissent déjà naturellement dans les réponses de l'IA.

Tout le monde n'est pas impatient de suivre l'exemple d'OpenAI. Demis Hassabis, directeur général de Google DeepMind, a déclaré qu'il était "un peu surpris" par la décision d'OpenAI de se lancer dans la publicité, et qu'il n'était pas pressé de le faire. Perplexity abandonne également la publicité pour l'instant, à la suite des premières expériences, pour se concentrer sur la confiance et la précision.

Dans le numéro de cette semaine, nous examinons comment la Chine a profité de sa plus grande fête annuelle pour présenter les avancées en matière de matériel et de logiciels d'IA, et comment la fonction controversée de génération d'images de xAI a stimulé sa popularité et déclenché une levée de boucliers. Poursuivez votre lecture.

LA CHINE INAUGURE LA NOUVELLE ANNÉE AVEC UNE DÉMONSTRATION D'IA

Pouvez-vous imaginer un spectacle de mi-temps du Super Bowl où, au lieu de danseurs humains, tous les artistes seraient des robots humanoïdes? C'est en substance ce que la Chine a mis en scène cette année lors du gala de la fête du printemps , l'émission de variétés annuelle de la télévision d'État que la plupart des familles chinoises regardent pour fêter le Nouvel An lunaire. Le gala, mélange brillant de pop stars, de sketches comiques, de danse et de tours de magie, est à la fois un divertissement et une prise de température nationale, et reste le programme télévisé le plus regardé au monde.

Les entreprises chinoises de robotique, de Unitree à Galbot en passant par Noetix, ont mis leurs humanoïdes sous les feux de la rampe. Au début de l'émission, un sketch comique montrait une grand-mère fière de ses quatre petits robots humanoïdes, plaisantant sur le fait qu'ils s'occupent mieux d'elle que son petit-fils, qui oublie de lui rendre visite. Pour l'instant, ils ne peuvent pas vraiment s'occuper d'elle. Mais ils peuvent se retourner, marcher, tenir des accessoires et exécuter des mouvements chorégraphiés - même des rires simulés - avec une précision étonnante.

Plus tard, d'autres humanoïdes ont exécuté des routines d'arts martiaux, avec plus d'une douzaine de robots Unitree démontrant des séquences de combat synchronisées, brandissant des épées, des bâtons et des nunchakus à proximité d'enfants interprètes humains.

La présentation des humanoïdes est rapidement devenue virale, tant en Chine qu'à l'étranger. Elle a mis en évidence les progrès réalisés en matière de contrôle moteur, de coordination et d'interaction plus sûre entre l'homme et le robot, et a souligné la volonté de Pékin de dominer la robotique humanoïde et l'avenir de l'industrie manufacturière. Cette attention survient alors que les principaux acteurs, dont AgiBot et Unitree, se préparent à des introductions en bourse potentielles cette année. Mais les ambitions de la Chine en matière d'IA ne se limitent pas au matériel. Pendant les vacances du Nouvel An lunaire, les startups nationales d'IA ont publié une vague de modèles open-source avancés, réorganisant le débat mondial sur l'IA, de Pékin à la Silicon Valley.

Depuis que DeepSeek a fait irruption et secoué le monde technologique occidental il y a un an, les modèles chinois à code source ouvert, tels que Qwen d'Alibaba et Kimi de Moonshot AI, ont attiré l'attention et ont été adoptés aux États-Unis. Certains rivalisent désormais avec les principaux modèles sur les benchmarks de raisonnement et de codage. D'autres mettent l'accent sur l'efficacité - des modèles suffisamment petits pour fonctionner à moindre coût et à grande échelle.

Les récentes mises à jour ont fait des vagues parmi les développeurs américains parce qu'elles offraient de bonnes performances à moindre coût, ce qui a stimulé l'expérimentation des startups et exercé une pression sur les prix des principaux laboratoires américains.

Contrairement aux stratégies plus fermées et centrées sur l'API d'OpenAI et d'Anthropic, de nombreux laboratoires chinois publient des modèles avec des poids ouverts. Cette stratégie est délibérée. Les modèles ouverts attirent les développeurs, abaissent les barrières à l'entrée et accélèrent l'adoption au niveau mondial, en particulier sur les marchés émergents. Sur Hugging Face, la famille Qwen d'Alibaba, la série de modèles la plus téléchargée en 2025, a dépassé les modèles Llama de Meta en termes de téléchargements cumulés. Selon une étude récente du MIT, les modèles chinois à code source ouvert ont dépassé les modèles américains en termes de téléchargements totaux. Pour les décideurs politiques qui débattent des contrôles à l'exportation des puces avancées , le message est nuancé. Même avec un accès limité aux GPU de pointe, les entreprises chinoises apprennent à faire plus avec moins - et utilisent la distribution ouverte pour gagner la faveur des développeurs du monde entier.

Alors que les humanoïdes ont fait des pirouettes et des courbettes sur la scène du gala de printemps, l'un des robots présentés est déjà en vente sur Amazon pour plus de 17 000 dollars. Bien qu'impressionnantes sur scène, ces machines sont encore loin de remplacer les soignants humains. Dans le domaine des logiciels, le changement est déjà en cours. Les chatbots que nous utilisons quotidiennement, le coût de leur fonctionnement et les personnes qui façonneront la prochaine génération de modèles - la poussée de la Chine en matière d'IA influe sur tout cela.

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE La course aux chatbots d'IA entre dans une phase plus compétitive. Si ChatGPT reste l'acteur dominant aux États-Unis, ses rivaux gagnent régulièrement du terrain. Selon les données d'Apptopia , la part de marché de ChatGPT est tombée à 52,9 % le mois dernier parmi les trois premiers chatbots, contre 80,9 % en janvier 2025. Au cours de la même période, Gemini de Google GOOGL.O a augmenté sa part de marché de 17,3 % à 29,4 %, tandis que Grok de xAI est passé de 1,9 % il y a un an à 17,8 %. La croissance de Gemini est liée à des fonctionnalités virales pour les consommateurs et à une intégration plus poussée dans l'écosystème de Google. La croissance de Grok, quant à elle, est liée à son intégration dans X, mais cette croissance s'est accompagnée d'une controverse. Le mois dernier, Grok a généré une vague d'images modifiées par l'IA , sexuellement explicites et incluant des enfants, en réponse à des demandes d'utilisateurs, ce qui a déclenché une réaction négative mondiale et un examen minutieux de la part des autorités de réglementation. Le procureur général de Californie a déclaré à Reuters qu'il avait envoyé une lettre de cessation et de désistement à xAI, accusant l'entreprise d'avoir délibérément permis des sorties nuisibles et des images d'abus sexuels sur des enfants, et promettant de demander des comptes à l'entreprise d'Elon Musk . En janvier, l'entreprise a déclaré qu'elle avait ajouté des mesures pour rejeter les demandes des utilisateurs concernant des images sexualisées de personnes réelles, par exemple en les modifiant pour qu'elles soient en bikini. Dans les juridictions où de telles images sont illégales, xAI a également déclaré qu'elle empêchait les utilisateurs de créer ce contenu.