Intelligent artificiel-Au cœur de l'accord de 500 milliards de dollars qui a libéré l'ambition d'OpenAI

par Krystal Hu

Lorsque mon collègue Greg Bensinger a publié l'article sur Amazon AMZN.O qui se prépare à licencier 30 000 employés cette semaine, cela a provoqué une onde de choc dans la Silicon Valley et au-delà. Il s'agit de l'un des plus importants licenciements dans le secteur de la technologie depuis que ChatGPT est apparu sur la scène, et d'un rappel brutal de la façon dont l'ère de l'IA est en train de remodeler même les entreprises les plus puissantes.

Amazon a déclaré que ces réductions font partie d'un effort visant à rendre l'entreprise "plus légère et moins bureaucratique" alors qu'elle se rééquipe pour la vague de l'IA . L'idée est d'accroître l'efficacité avant d'investir massivement dans de nouvelles initiatives d'IA - un état d'esprit qui fait écho à l'obsession du revenu par employé que les investisseurs en capital-risque utilisent lorsqu'ils jugent les startups d'IA.

Le directeur général Andy Jassy y avait déjà fait allusion en juin, avertissant que l'entreprise était devenue "trop bureaucratique", tout en précisant qu'à mesure que l'IA automatiserait des tâches plus répétitives et routinières, de nouvelles suppressions d'emplois seraient inévitables.

Mais sous la surface, le défi de l'IA pour Amazon va plus loin que l'automatisation de la main-d'œuvre. L'entreprise est confrontée à des tarifs douaniers, à une baisse des dépenses de consommation et à une activité "cloud" dont les investisseurs craignent qu'elle ne perde son avantage en raison de ses offres en matière d'IA.

Cela nous rappelle que la transformation de l'IA ne consiste pas seulement à remplacer des emplois, mais aussi à réécrire la manière dont l'entreprise gagne de l'argent. Les licenciements liés à l'IA ne sont peut-être pas encore très répandus, mais la tension entre l'efficacité et l'innovation est en train de devenir le thème déterminant pour les entreprises de cette nouvelle ère.

Dans l'édition de cette semaine, nous montrons comment les entreprises prévoient d'investir davantage dans l'IA au cours des prochaines années. J'ai également pu observer de l'intérieur les négociations qui ont duré un an et qui ont abouti à l'annonce, cette semaine, de la restructuration d'OpenAI, l'une des plus importantes réorganisations d'entreprise de l'histoire de la technologie. Lire la suite.

AU CŒUR DE L'ACCORD QUI A LIBÉRÉ L'AMBITION D'OPENAI:

Il a fallu plus de 15 mois, une armée de banquiers et d'avocats, et d'innombrables entretiens avec les régulateurs pour réaliser l'une des restructurations les plus importantes et les plus complexes de l'histoire de la technologie.

Entre le moment où ils ont commencé à discuter de la transition d'OpenAI et celui où ils ont annoncé l'accord

mardi, sa valorisation a été multipliée par cinq, passant de moins de 100 milliards de dollars à 500 milliards de dollars.

Des personnes proches des négociations m'ont dit que l'augmentation fulgurante de l'évaluation était essentielle pour obtenir le feu vert des régulateurs et de Microsoft MSFT.O afin de s'assurer que toutes les parties y trouvent leur compte.

Le nouvel accord devait satisfaire presque tous les centres de pouvoir ayant des intérêts dans OpenAI - sa branche à but lucratif, sa société mère à but non lucratif, son ancien principal investisseur Microsoft, et même les procureurs généraux de Californie et du Delaware. L'objectif: réformer le modèle alambiqué de "profit plafonné" d'OpenAI pour lui permettre de lever des capitaux et d'avancer rapidement, tout en évitant les risques juridiques et réglementaires en évoluant au-delà de ses racines non lucratives.

Pour Sam Altman, l'enjeu était de taille. Face à l'explosion des coûts et de la popularité de ChatGPT, OpenAI avait besoin d'un capital - et d'une liberté - que sa structure initiale ne lui permettait pas de supporter. "Ils étaient obligés de demander l'autorisation de Microsoft pour chaque levée de fonds, chaque acquisition, chaque partenariat", m'a dit une personne impliquée dans les discussions. "C'était insoutenable."

Au cours de l'année écoulée, chaque partie a constitué sa propre armée de conseillers. Goldman Sachs et le banquier chevronné Michael Klein ont conseillé la société mère à but non lucratif d'OpenAI, tandis que Morgan Stanley représentait Microsoft. Fait rare, même le procureur général du Delaware a engagé des conseillers indépendants pour examiner les propositions ligne par ligne.

Les régulateurs ont finalement été convaincus par les calculs, OpenAI ayant fait une concession majeure à la suite de mon article de l'année dernière qui révélait son intention de supprimer le contrôle de l'organisation à but non lucratif - une décision qui a suscité une forte opposition de la part de ceux qui affirmaient que l'entreprise violait sa mission caritative.

Désormais, l'association à but non lucratif conservera environ un tiers des parts d'OpenAI, ainsi que des bons de souscription pour recevoir des actions supplémentaires liées à des "résultats extraordinaires" - comme l'obtention de l'AGI - tout en conservant le contrôle des nominations au conseil d'administration de l'entreprise à but lucratif. Pour les autorités de régulation, les chiffres semblent meilleurs que ceux de la structure précédente, dans laquelle l'intérêt de l'organisation à but non lucratif correspondait à ce qui restait après le plafonnement des rendements des investisseurs. Désormais, elle devient immédiatement l'une des organisations à but non lucratif les mieux financées de l'histoire, du moins sur le papier, en raison de l'évaluation d'OpenAI.

Puis vint la négociation la plus difficile: Microsoft. Alors qu'il avait droit à 49 % des bénéfices futurs d'OpenAI grâce à son investissement de 13 milliards de dollars, le géant détiendra désormais environ 27 % du capital d'OpenAI et à peu près 20 % de ses revenus, transformant son investissement de 13 milliards de dollars en une participation de 135 milliards de dollars. Il conserve l'accès exclusif à l'API jusqu'en 2032, même dans un monde post-AGI, mais renonce au droit d'approuver les principales décisions stratégiques d'OpenAI, y compris les acquisitions ou une future introduction en bourse.

En bref, OpenAI a échangé quelques avantages économiques contre la liberté. Elle peut désormais lever des fonds, acheter des entreprises et s'associer à des acteurs de l'infrastructure - Nvidia et AMD - sans l'aval de Redmond.

Cette refonte ouvre la voie au prochain chapitre d'OpenAI: une cotation en bourse et un nouveau monde de financement. Et pour Sam Altman, le négociateur qui a déjà réécrit le manuel de la Silicon Valley, le rythme et les enjeux ne feront qu'augmenter à partir de maintenant.

Comme l'a dit un initié, "c'est la transaction la plus compliquée que nous ayons jamais touchée - celle qui permet enfin à OpenAI d'agir comme une entreprise de 500 milliards de dollars."

GRAPHIQUE DE LA SEMAINE:

La volonté des entreprises de dépenser pour des outils d'IA ne montre aucun signe de ralentissement - après tout, qui ne veut pas plus d'efficacité et de meilleures marges? Le graphique, basé sur les prévisions de Gartner, montre que la part de l'IA dans les dépenses en logiciels des entreprises augmente rapidement. Alors que les dépenses mondiales en logiciels d'entreprise atteindront 2 000 milliards de dollars d'ici 2029, environ 76 milliards de dollars devraient être consacrés à l'IA générative.

Les grandes entreprises s'engagent déjà dans des déploiements plus larges, pariant sur le fait que l'IA peut stimuler la productivité, qu'il s'agisse d'accélérer la résolution des tickets dans les centres d'appels ou d'aider les ingénieurs à écrire du code plus rapidement. Les résultats ont été inégaux jusqu'à présent, mais les entreprises d'IA qui parviennent à transformer des projets pilotes en contrats à long terme et à forte valeur ajoutée risquent de s'approprier la plus grosse part de ce gâteau logiciel en pleine expansion.

RECHERCHE SUR L'IA À LIRE

Par Kenrick Cai, correspondant technologique

L'entreprise chinoise DeepSeek a publié des travaux de recherche suggérant qu'elle peut réduire considérablement le coût de l'IA en convertissant le texte en images, une méthode qui met à l'épreuve l'adage selon lequel "une image vaut mille mots." Dans un document de recherche publié ce mois-ci à l'adresse le laboratoire a présenté un nouveau modèle d'IA appelé DeepSeek-OCR, qui convertit avec précision de grandes parties de texte en images à des fins de traitement. L'IA peut ensuite reconstituer le texte à partir des images.

Il s'avère qu'avec les capacités actuelles de la technologie, une image vaut environ sept ou huit mots. En comprimant cette quantité de texte dans une image, les chercheurs ont constaté que l'IA pouvait encore conserver un taux de précision de 97 %. Le taux de précision a rapidement chuté lorsqu'ils ont essayé de stocker plus de mots dans une seule image. Mais même à ce stade, les systèmes d'IA peuvent traiter des documents plus longs à moindre coût et avec moins de puissance de calcul que la méthode traditionnelle consistant à stocker les mots sous forme de données textuelles.

La recherche s'attaque à l'un des principaux obstacles à l'IA: le coût et la puissance de calcul nécessaires pour traiter de grandes quantités d'informations. Même les grands modèles de langage d'entreprises bien capitalisées comme Google et OpenAI ont du mal à traiter des textes très longs en raison de l'énorme puissance de calcul nécessaire pour accomplir cette tâche. Les dernières recherches de DeepSeek suggèrent que la voie à suivre ne passe pas nécessairement par des LLM toujours plus grands.