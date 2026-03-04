Intelligent artificiel-Anthropic a courtisé le Pentagone. Voici pourquoi elle s'en est détournée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Deepa Seetharaman

Pour le laboratoire d'intelligence artificielle Anthropic, la perte d'un contrat avec le Pentagone a coïncidé avec une hausse spectaculaire de sa popularité.

À la suite d'un conflit public avec le gouvernement américain, le chatbot Claude de l'entreprise est arrivé en tête de l'App Store d'Apple et son chiffre d'affaires annualisé a grimpé à 19 milliards de dollars, contre 14 milliards de dollars il y a quelques semaines.

Des partisans de l'entreprise ont griffonné des messages d'admiration à la craie devant son siège. L'un d'eux disait: « Dieu aime Anthropic. »

Le laboratoire de recherche en IA, cofondé par le directeur général Dario Amodei il y a cinq ans, a bâti sa réputation en se présentant comme plus sûr que les autres entreprises d'IA. Ces derniers mois, l'entreprise s'est heurtée au Pentagone en raison du refus d'Amodei de faire des compromis sur deux questions: la surveillance intérieure et les armes autonomes.

Il ne faut pas prendre Amodei pour un pacifiste. Plus que tout autre laboratoire, Anthropic a agressivement courtisé l'appareil de sécurité nationale américain. Dans une interview accordée à CBS, M. Amodei a déclaré qu'il n'était pas opposé aux armes dotées d'IA, mais qu'il estimait que les systèmes d'IA actuels n'étaient pas à la hauteur de la tâche.

De nombreux investisseurs s'inquiètent des effets à long terme de la querelle du Pentagone sur les activités d'Anthropic, en particulier si le Pentagone déclare que l'entreprise présente un "risque pour la chaîne d'approvisionnement".

Le différend a alarmé les investisseurs d'Anthropic. M. Amodei a discuté de la question avec d'importants bailleurs de fonds, dont le directeur général d'Amazon AMZN.O , Andy Jassy, selon deux personnes. D'autres investisseurs ont contacté directement l'administration Trump au sujet des tensions. Les discussions visent à éviter une interdiction plus large de l'IA d'Anthropic pour tous les contractants du Pentagone. Comme mes collègues Krystal Hu, Jeffrey Dastin et moi-même le montrons dans une nouvelle exclusivité publiée mercredi, certains investisseurs ont été déçus qu'Amodei ait laissé le problème aller aussi loin. Ils estiment que cette question est autant une question de style qu'une question de fond. Plus d'informations à ce sujet ci-dessous.

ANTHROPIC CONTRE PENTAGONE: « UN PROBLÈME D'EGO ET DE DIPLOMATIE »

Peu de dirigeants ont passé autant de temps que Dario Amodei à mettre en garde le public contre les inconvénients potentiels de la technologie. Son entreprise, Anthropic, adopte un ton tout aussi prudent en ce qui concerne l'IA et les limites du contrôle humain sur ses actions. Ses chercheurs publient régulièrement des articles sur les façons dont leurs systèmes tentent de tricher et de tromper les humains.

Dans le même temps, Anthropic est désireuse de contribuer à l'effort de guerre. Fin 2024, Anthropic a conclu un accord pour rendre sa technologie disponible via les produits de Palantir PLTR.O . À la mi-2025, elle avait signé un contrat de 200 millions de dollars avec le Pentagone et annoncé des modèles Claude adaptés à l'usage militaire, y compris la manipulation de matériaux classifiés.

Pour Amodei, ces deux positions n'ont rien de contradictoire. Des garanties techniques appropriées et des politiques d'utilisation strictes peuvent minimiser les risques. Cette position a toutefois déplu à ses interlocuteurs lors des négociations. De nombreuses personnes proches de la situation affirment que les différences de style - peut-être même plus que les différences de fond - ont intensifié les problèmes entre l'entreprise et le Pentagone.

Comme l'a dit l'un d'entre eux, « c'est un problème d'ego et de diplomatie. »

Les tensions entre Anthropic et le Pentagone se sont aggravées pendant des mois. Lors des discussions avec les fonctionnaires du ministère de la défense, Anthropic a insisté sur ses politiques d'utilisation et ses lignes rouges. Certains au Pentagone ont eu l'impression que l'entreprise disait au gouvernement comment faire son travail, selon des personnes au courant de l'affaire. Les fonctionnaires du Pentagone se sont également sentis frustrés par les restrictions de sécurité intégrées dans Claude qui limitaient son utilisation dans les scénarios de jeux de guerre. Dans ces cas-là, Claude refusait tout simplement de s'engager dans un exercice particulier, ce qui posait un problème du point de vue de l'armée. Les autorités affirment vouloir utiliser la technologie de l'IA générative pour protéger les Américains.

Emil Michael, le responsable du Pentagone pour les négociations, a fait valoir que la technologie d'Anthropic devrait être traitée comme n'importe quel autre outil logiciel, tel que Microsoft Excel. Lui et d'autres membres du Pentagone affirment qu'ils ne devraient être liés que par la législation américaine, et non par les politiques d'utilisation des entreprises. Les enjeux sont considérables . Les ventes d'Anthropic aux entreprises représentent environ 80 % de son chiffre d'affaires, et son chiffre d'affaires annuel prévisionnel a atteint environ 19 milliards de dollars. Le succès d'une introduction en bourse largement anticipée dépend de la poursuite de cette dynamique. Pour l'instant, certains pourparlers entre Anthropic et le Pentagone se poursuivent, a déclaré une personne, bien que les conditions restent floues.

Alors que la guerre américano-israélienne contre l'Iran s'intensifie, les effets d'entraînement atteignent l'IA et l'infrastructure en nuage. Cette semaine, Amazon a déclaré que ses centres de données AWS aux Émirats arabes unis et à Bahreïn avaient été endommagés par des frappes de drones, soulignant ainsi la façon dont les conflits physiques peuvent se croiser avec l'infrastructure technologique qui sous-tend l'IA. Le graphique montre que les principaux fournisseurs - Amazon, Microsoft MSFT.O Azure, Google Cloud et Oracle ORCL.N Cloud - ont établi ou étendu l'empreinte de leurs centres de données dans la région, de l'Arabie saoudite et des EAU au Qatar, à Bahreïn et à Israël. Au total, Big Tech a engagé plus de 30 milliards de dollars pour construire des infrastructures de cloud et d'IA à travers le Moyen-Orient, selon une estimation de Reuters .

Cette construction reflète les efforts plus larges du Moyen-Orient pour attirer les capitaux étrangers et diversifier les économies grâce à la technologie, aux semi-conducteurs et à l'IA. Mais les récentes frappes mettent en évidence un nouveau niveau de risque: la géopolitique est également importante pour l'infrastructure de l'IA. À mesure que les pays se positionnent en tant que pôles d'IA, leur capacité à protéger et à maintenir cette infrastructure face aux conflits régionaux pourrait de plus en plus influencer le choix des entreprises en matière d'investissement, et la résilience de ces investissements.