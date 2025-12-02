 Aller au contenu principal
Intel va investir 208 millions de dollars supplémentaires en Malaisie, selon le Premier ministre
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 01:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que le fabricant de puces américain Intel avait annoncé un investissement supplémentaire de 860 millions de ringgit (208 millions de dollars) dans le pays pour des opérations d'assemblage et de test.

Anwar a déclaré dans un message sur les médias sociaux lundi que l'annonce faisait suite à une réunion entre lui-même et le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan.

En 2021, Intel INTC.O avait annoncé la construction d'une usine de conditionnement de puces avancées en Malaisie pour un montant de 7 milliards de dollars.

(1 $ = 4,1300 ringgit)

