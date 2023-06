Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: une nouvelle usine de semi-conducteurs en Pologne information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 12:18









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé vendredi avoir choisi la région de Wroclaw, une ville située à l'ouest de la Pologne, pour l'implantation d'une nouvelle usine de test et d'assemblage.



Le fabricant américain de semi-conducteurs souligne que ce site ultra-moderne va faire l'objet d'un investissement de l'ordre de 4,6 milliards de dollars, avec la création de 2000 emplois directs à la clé.



Le projet vise à répondre à la forte augmentation de la demande que le groupe américain anticipe au cours des prochaines années.



La conception du site doit démarrer immédiatement, mais le début des opérations de construction devra attendre le feu vert de la Commission européenne.



Dans un communiqué, Intel rappelle qu'il est présent en Pologne depuis une trentaine d'année, notamment via son centre de recherche et développement (R&D) de Gdansk, son plus grand d'Europe avec un effectif de presque 4000 personnes.





Valeurs associées INTEL NASDAQ +0.67%