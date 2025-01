Intel : publication trimestrielle mitigée

AOF - EN SAVOIR PLUS

Au premier trimestre, Intel anticipe des comptes justes à l'équilibre en termes de résultat par action pour des revenus entre 11,7 et 12,7 milliards de dollars. Wall Street anticipait un bénéfice net de 8 cents par action et des revenus de 12,85 milliards de dollars.

(AOF) - Intel est attendu en légère hausse à Wall Street en dépit d’une publication mitigée. Au quatrième trimestre, Intel a essuyé une perte nette de 153 millions de dollars contre un profit de 2,66 milliards de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le groupe technologique a généré un bénéfice par action de 13 cents, à comparer au consensus d’un profit de 12 cents. Les revenus ont reculé de 7% à 14,3 milliards de dollars contre 13,83 milliards de dollars attendus.

