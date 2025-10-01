Intel progresse suite à l'annonce de l'ajout potentiel d'AMD à sa liste de clients

1er octobre - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O augmentent de 6,5 % à 35,7 dollars

** Intel est en pourparlers pour ajouter Advanced Micro Devices AMD.O comme client dans les usines d'Intel, a rapporté Semafor, citant des personnes familières avec le sujet

** Cela intervient alors qu'Intel obtient des investissements et le soutien public de la Maison Blanche, de Nvidia NVDA.O et de SoftBank 9434.T , et est en pourparlers pour obtenir le soutien d'Apple AAPL.O .

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 71,3 % depuis le début de l'année