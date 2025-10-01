 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 011,50
+1,48%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intel progresse suite à l'annonce de l'ajout potentiel d'AMD à sa liste de clients
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 20:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O augmentent de 6,5 % à 35,7 dollars

** Intel est en pourparlers pour ajouter Advanced Micro Devices AMD.O comme client dans les usines d'Intel, a rapporté Semafor, citant des personnes familières avec le sujet

** Cela intervient alors qu'Intel obtient des investissements et le soutien public de la Maison Blanche, de Nvidia NVDA.O et de SoftBank 9434.T , et est en pourparlers pour obtenir le soutien d'Apple AAPL.O .

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 71,3 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
162,2100 USD NASDAQ +0,26%
APPLE
256,7400 USD NASDAQ +0,83%
INTEL
35,3300 USD NASDAQ +5,31%
NVIDIA
187,4556 USD NASDAQ +0,47%
SOFTBANK
1,287 EUR Tradegate +2,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

