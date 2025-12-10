 Aller au contenu principal
Intel perd son recours contre la décision antitrust de l'UE, mais obtient une réduction de l'amende
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 10:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long) par Foo Yun Chee

Le fabricant américain de puces Intel INTC.O a perdu son recours contre une amende antitrust de l'UE de 376 millions d'euros (438 millions de dollars) qui lui avait été infligée il y a deux ans pour avoir contrecarré ses rivaux, mais a obtenu un certain réconfort lorsque la deuxième plus haute juridiction européenne a réduit la pénalité d'un tiers mercredi.

La Commission européenne, qui fait office d'autorité de contrôle de la concurrence dans l'UE, a infligé l'amende en 2023 après que le tribunal a rejeté sa précédente sanction de 1,06 milliard d'euros imposée en 2009 pour avoir bloqué Advanced Micro Devices AMD.O .

L'amende de 376 millions d'euros concernait des paiements effectués par Intel à HP HPE.N , Acer 2353.TW et Lenovo

0992.HK pour arrêter ou retarder des produits concurrents entre novembre 2002 et décembre 2006.

Detels paiements sont connus sous le nom de "naked restrictions" et sont généralement désapprouvés par les autorités de régulation.

"Le Tribunal confirme la décision 2023 de la Commission à l'encontre d'Intel, mais réduit l'amende d'environ 140 millions d'euros", a déclaré le tribunal basé à Luxembourg.

Les juges ont déclaré qu'une amende de 237 millions d'euros reflétait mieux la gravité et la durée de l'infraction en question.

Ils ont souligné le nombre relativement limité d'ordinateurs concernés par les restrictions imposées par Intel et l'intervalle de 12 mois séparant certaines de ces pratiques anticoncurrentielles.

La Commission et Intel peuvent faire appel devant la Cour de justice de l'UE, la plus haute instance européenne, sur des points de droit.

L'affaire est la suivante: T-1129/23 Intel Corporation contre Commission. (1 $ = 0,8593 euro)

