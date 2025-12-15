 Aller au contenu principal
Intel nomme un conseiller économique de Trump à la tête des affaires gouvernementales
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 23:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Intel INTC.O a nommé lundi un conseiller économique du président américain Trump à la tête de ses affaires gouvernementales, quelques mois après que le gouvernement américain a pris une participation de 10% dans le fabricant de puces américain. Intel a déclaré que Robin Colwell, assistant adjoint du président et directeur adjoint du Conseil économique national, a été nommé à la tête de son bureau des affaires gouvernementales. Le poste était vacant depuis que Bruce Andrews, qui avait travaillé au département du commerce sous la présidence de Barack Obama, a quitté Intel après les élections américaines de novembre. Lundi, Intel a également nommé James Chew vice-président d'Intel Government Technologies, l'unité qui supervise ses activités avec le gouvernement américain, après le départ de Christopher George, un vétéran d'Intel, au début de l'année. Chew a travaillé chez Cadence Design Systems, où le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, était auparavant directeur général . Intel a également nommé Annie Shea Weckesser, une ancienne de Cisco Systems qui a récemment travaillé chez SambaNova Systems, une start-up spécialisée dans les puces électroniques dans laquelle M. Tan a investi par le biais de son vaste portefeuille de capital-risque , au poste de responsable du marketing et de la communication. Pushkar Ranade, chef de cabinet de M. Tan, a été nommé directeur technique par intérim. Sachin Katti, ancien directeur de la technologie d'Intel, a quitté l'entreprise pour rejoindre le créateur de ChatGPT, OpenAI , le mois dernier.

