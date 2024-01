Intel : nette déception sur les prévisions

(AOF) - La série noire continue pour le secteur des semi-conducteurs. Après Texas Instruments et STMicrolectronics, Intel a dévoilé des perspectives décevantes et devrait chuter à Wall Street. Au premier semestre, la firme de Santa Clara (Cafifornie) table sur un bénéfice par action ajusté de 13 cents pour des revenus entre 12,2 et 13,2 milliards de dollars. Les analystes interrogés par Bloomberg anticipent respectivement 34 cents et 14,25 milliards de dollars.

Le groupe est confronté à une demande plus faible que traditionnellement en cette saison pour les produits pour les PC et les serveurs. Intel a également mis en cause la correction des stocks de ses produits non essentiels, notamment au niveau de Mobileye.

Une fin d'année meilleure que prévu

Au quatrième trimestre, le numéro un mondial des semi-conducteurs a généré un bénéfice net part du groupe de 2,7 milliards de dollars, soit 63 cents par action, à comparer avec une perte de 0,7 milliard d'euros, un an plus tôt. Le bénéfice par action ajusté est, lui, ressorti à 54 cents, un niveau supérieur au consensus de 44 cents. Ses revenus ont bondi de 10% à 15,4 milliards de dollars, à comparer au consensus de 15,2 milliards de dollars.