Intel: les lourdes pertes de 'Foundry' font plier le titre

(CercleFinance.com) - Intel a dévoilé hier soir une nouvelle structure de présentation pour ses résultats, une annonce qui a permis de mettre en lumière les lourdes pertes essuyées l'an dernier par sa récente activité de fonderie, c'est-à-dire de fabrication de semi-conducteurs.



Vers 11h00 (heure de New York), le titre du groupe de puces américain lâchait plus de 7%, accusant de loin la plus forte baisse de l'indice Dow Jones.



Dans un communiqué diffusé mardi soir, Intel explique que sa nouvelle structure de reporting sera basée sur une première division, baptisée 'produits', regroupant ses processeurs grand public (CCG), ses équipements pour centres de données et l'IA (DCAI) ainsi que ses matériels pour réseaux et edge (NEX).



Au-delà de cette première branche, la seconde - dénommée 'Intel Foundry' - s'appuiera, elle, sur ses métiers de fonderie de plaquettes, une activité récemment lancée et qui a accusé, selon ses comptes, une perte opérationnelle de quasiment sept milliards de dollars en 2023.



Enfin, le segment 'Autres activités' se composera, notamment, de la filiale de puces programmables Altera et de son entité israélienne consacrée à la conduite autonome, Mobileye.



'La première critique que l'on puisse adresser à Intel, c'est que la présentation fait apparaître l'objectif d'une marge brute de 60% et d'une marge opérationnelle de 40% à horizon 2030', font valoir les analystes de Wedbush Securities.



'Si ces projections ressortent en ligne avec le modèle de long terme de l'entreprise, elles s'inscrivent en retard de trois à quatre ans par rapport aux derniers objectifs qui avait été établis par le groupe', déplore le bureau d'études.





Valeurs associées INTEL NASDAQ -6.58%