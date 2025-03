Intel: le second volet de l'opération SK hynix est bouclé information fournie par Cercle Finance • 28/03/2025 à 16:56









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé vendredi avoir bouclé le second volet de la cession de ses puces mémoire NAND au sud-coréen SK hynix, une opération qui va lui permettre de percevoir autour de 1,9 milliard de dollars.



Pour mémoire, l'accord conclu avec SK hynix en 2020 prévoyait le transfert, dans un premier temps, d'un site de production basé Dalian (Chine), de certains équipements et actifs tangibles et des disques solides dits 'SSD'.



Cette transaction ayant été bouclée en 2021, il restait à finaliser la vente des technologies et des procédés de fabrication d'Intel dans les NAND, une opération qui a été définitivement conclue hier.





