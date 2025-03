Intel : le nouveau DG veut d'entrée imprimer sa marque

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Lip-Bu Tan, qui prendra ses fonctions en tant que nouveau directeur général du groupe Intel demain, envisage des changements majeurs dans les méthodes de fabrication des semi-conducteurs et les stratégies d'intelligence artificielle, ont fait part à Reuters deux sources au fait du sujet. Lip-Bu Tan, 65 ans, ancien directeur général de Cadence, société de logiciels de conception de puces et investisseur technologique, était membre du conseil d'administration d'Intel jusqu'à sa démission en août dernier.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.