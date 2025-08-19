Intel: le japonais SoftBank prend une participation de deux milliards de dollars
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 09:35
Dans un communiqué commun, SoftBank et Intel indiquent avoir conclu un accord définitif en vertu duquel le groupe japonais de télécommunications et de technologies de l'information fera l'acquisition d'actions ordinaires Intel à un prix unitaire de 23 dollars, c'est-à-dire sur la base d'une décote de près de 3% par rapport à leur cours de clôture d'hier soir à Wall Street (23,66 dollars).
Au vu de la capitalisation boursière actuelle d'Intel, qui s'établit autour de 104 milliards de dollars, SoftBank détiendra moins de 2% du capital à la suite de l'opération.
Peu avant l'officialisation de la prise de participation de SoftBank, dévoilée après la clôture des marchés d'actions américains, le titre Intel avait fini la séance de lundi sur un repli de 3,6%, soit la deuxième plus mauvaise performance de l'indice S&P 500, dans le sillage d'informations évoquant une possible entrée au capital de 10% de la part du gouvernement américain.
SoftBank explique que son investissement dans Intel s'inscrit dans le cadre de sa vision de long terme consistant à favoriser la révolution de l'IA en accélérant l'accès aux technologies de pointe susceptibles de soutenir la transformation numérique, le 'cloud' et les infrastructures de nouvelle génération.
Officiellement, l'objectif est également d'investir dans les technologies de pointe et l'innovation dans les semi-conducteurs aux Etats-Unis, avec l'idée que la production et l'approvisionnement en semi-conducteurs avancés vont continuer à se développer dans le pays, Intel étant appelé à jouer un rôle 'central' dans ce contexte.
Lip-Bu Tan, le directeur général d'Intel, rappelle de son côté qu'il a travaillé avec Masayoshi Son, le PDG de SoftBank, pendant 'plusieurs décennies'.
A Wall Street, l'action Intel progressait de plus de 5% mardi en transactions électroniques suite à toutes ces annonces, tandis que le titre SoftBank a fini la séance en baisse de 4% à la la Bourse de Tokyo.
