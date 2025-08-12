 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 737,19
+0,50%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intel : le DG a rencontré Donald Trump et des membres de son cabinet
information fournie par AOF 12/08/2025 à 14:00

(AOF) - Sur son réseau social Truth, Donald Trump a indiqué qu’il avait rencontré Lip-Bu Tan, le directeur général d’Intel, avec Howard Lutnick, son secrétaire au Commerce et Scott Bessent, le secrétaire au Trésor. Le président des États-Unis a qualifié cette rencontre de " très intéressante "et a précisé que les membres de son cabinet allaient passer du temps avec lui et faire des suggestions prochainement.

Pour rappel, la semaine dernière, Donald Trump avait demandé la démission de Lip-Bu Tan après l'envoi d'une lettre d'un sénateur américain à Frank Yeary, président du conseil d'administration d'Intel, dans laquelle il s'inquiétait des investissements et des liens de Lip-Bu Tan, DG d'Intel, avec des entreprises qui seraient liées au parti communiste chinois et à l'armée populaire de libération chinoise.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

INTEL
20,6500 USD NASDAQ 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank