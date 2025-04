Intel: la filiale Altera va être cédée au fonds Silver Lake information fournie par Cercle Finance • 14/04/2025 à 15:51









(CercleFinance.com) - Intel a annoncé lundi avoir trouvé un accord définitif en vue de céder 51% d'Altera, sa filiale de puces programmables, à Silver Lake, un fonds d'investissement spécialisé dans le secteur technologique.



Aux termes de la transaction, qui valorise Altera à 8,75 milliards de dollars, Intel continuera de détenir 49% du capital, ce qui lui permettra de profiter du futur développement de la société tout en se focalisant sur ses métiers de coeur.



Suite à ce changement d'actionnaire de référence, c'est Raghib Hussain, l'actuel président des produits et des technologies chez Marvell, qui prendra la poste de directeur général d'Altera à compter du 5 mai, en remplacement de Sandra Rivera.



A l'issue de la finalisation de l'opération, attendue dans le courant du second semestre, Intel déconsolidera les comptes d'Altera, qui a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 1,5 milliard de dollars pour une perte opérationnelle qui a atteint 615 millions de dollars.



Suite à cette annonce, l'action Intel progressait de plus de 2% lundi matin dans les premiers échanges à Wall Street.





Valeurs associées INTEL 20,8050 USD NASDAQ +5,40%