 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intel gagne du terrain après que Trump a salué sa rencontre avec son directeur général
information fournie par Reuters 09/01/2026 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O ont bondi de 8,6 % à 44,65 $ ** Le président américain Donald Trump a déclaré avoir eu une "excellente réunion" avec le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, jeudi ** Le 22 août de l'année dernière, l'administration Trump a annoncé une prise de participation de 10 % par le gouvernement américain dans INTC

** INTC a gagné 80 % depuis l'annonce, portant la valeur de la participation du gouvernement à près de 20 milliards de dollars

** Le gouvernement américain est le premier investisseur dans Intel

Valeurs associées

INTEL
43,6300 USD NASDAQ +6,13%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank