Intel gagne du terrain après que Trump a salué sa rencontre avec son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 janvier - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O ont bondi de 8,6 % à 44,65 $ ** Le président américain Donald Trump a déclaré avoir eu une "excellente réunion" avec le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, jeudi ** Le 22 août de l'année dernière, l'administration Trump a annoncé une prise de participation de 10 % par le gouvernement américain dans INTC

** INTC a gagné 80 % depuis l'annonce, portant la valeur de la participation du gouvernement à près de 20 milliards de dollars

** Le gouvernement américain est le premier investisseur dans Intel