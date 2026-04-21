Intel gagne du terrain après que HSBC est passé à "acheter"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
21 avril - ** Les actions du fabricant de puces Intel
INTC.O augmentent de près de 2,2 % à 67,14 $ ** HSBC fait passer l'action de "hold" à "buy" et augmente son objectif de cours de 50 à 95 $, ce qui représente une hausse de 44,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action ** La société de courtage estime que la forte croissance des processeurs de serveurs devrait suffire à stimuler les bénéfices, même si l'incertitude concernant la fabrication des puces (fonderies) persiste, malgré l'amélioration du sentiment. ** "Dans un contexte de contraintes globales de capacité des fonderies, Intel réaffecte sa propre capacité de fonderie, en particulier dans les Intel 3 et 7, des CPU clients aux CPU serveurs, ce qui devrait permettre aux livraisons de CPU serveurs en 2026 de croître de 20 % en glissement annuel", indique HSBC ** 47 analystes maintiennent leur recommandation "conserver" en moyenne; l'objectif de cours médian est de 52,5 $ - données compilées par LSEG ** En incluant les mouvements de la séance, INTC est en hausse de 82% depuis le début de l'année
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