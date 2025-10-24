 Aller au contenu principal
Intel, Ford, Procter & Gamble... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 24/10/2025 à 15:01

(AOF) - Alphabet

Anthropic a étendu son accord avec Google, filiale d'Alphabet, pour l'utilisation d'environ un million de puces dédiées à l'intelligence artificielle du groupe technologique afin de pouvoir mettre en ligne plus d'un gigawatt de capacité en 2026. "Cette expansion, d'une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, augmente considérablement nos ressources informatiques alors que nous repoussons les limites de la recherche en IA et du développement de produits," a précisé le concurrent d'OpenAI.

Baker Hughes

Au troisième trimestre 2025, le chiffre d'affaires de Baker Hughes atteint les 7 milliards de dollars, en hausse de 1% sur un an. L'augmentation des revenus en glissement annuel est due à une hausse des revenus provenant du segment "Industrial & Energy Technology" (IET), partiellement compensée par une baisse des revenus provenant du segment OFSE (Oilfield Services & Equipment). L'Ebitda ajusté s'élève à 1,238 milliard de dollars, en progression de 2% par rapport au troisième trimestre 2024. De plus, les commandes ont bondi de 23% en glissement annuel à 8,2 milliards de dollars.

Ford

Au troisième trimestre, le bénéfice net de Ford s'est élevé à 2,4 milliards de dollars, contre 900 000 millions de dollars un an plus tôt. Parallèlement, le bénéfice par action ajusté et dilué a atteint 0,45 dollar, soit 0,04 cent de moins qu'il y a un an, mais au-dessus des prévisions qui étaient de seulement 0,35 cent. Le chiffre d'affaires trimestriel a quant à lui battu un record à 50,5 milliards de dollars. Malgré ces données globalement supérieures aux attentes, le constructeur automobile américain a révisé à la baisse certaines de ses prévisions annuelles.

GM/Stellantis

Selon un communiqué du Ministères des Finances du Canada, le gouvernement du pays a décidé de réduire de façon importante ses contingents d'importation de General Motors et Stellantis afin de protéger son industrie automobile. Il s'agit d'une mesure de rétorsion "suite à la décision inacceptable des constructeurs automobiles de réduire leur présence manufacturière au Canada, ce qui va directement à l'encontre des engagements qu'ils ont pris envers le pays et les travailleurs canadiens".

Intel

Intel est attendu en fort hausse grâce à une performance plus solide que prévu. Au troisième trimestre, le fabricant de microprocesseurs a enregistré un bénéfice net 4,1 milliards de dollars, contre une perte de 16,6 milliards de dollars un an auparavant. Les compte du groupe avaient alors été pénalisés par de lourdes charges de restructuration. Hors éléments exceptionnels, le groupe technologique a généré un bénéfice par action de 23 cents, supérieur au consensus de 12 cents. Les revenus ont augmenté de 3%, à 13,7 milliards de dollars, contre 13,2 milliards de dollars attendus.

Newmont

Au troisième trimestre 2025, les revenus de Newmont s'élèvent à 5,52 milliards de dollars, contre 4,6 milliards de dollars il y a un an à la même période. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a atteint 1,8 milliard de dollars, contre 922 millions de dollars au troisième trimestre 2024. Le bénéfice ajusté par action diluée ressort à 1,71 dollar pour le troisième trimestre, contre 0,81 dollar un an plus tôt. Sur cette période, en glissement annuel, l'Ebitda ajusté passe de 1,97 à 3,30 milliards de dollars.

Procter and Gamble

Procter and Gamble, dont le titre progresse de 3% en avant-Bourse, a dépassé les attentes de Wall Street sur son chiffre d'affaires et son bénéfice du premier trimestre. Le bénéfice net a grimpé de 20% pour atteindre 4,75 milliards de dollars. Le bpa s'est établi à 1,99 dollar, au-dessus du consensus de 1,88 dollar. Le spécialiste des produits ménagers et d'hygiène a engrangé un chiffre d'affaires de 22,4 milliards de dollars en hausse de 3% en rythme annuel et de 2% en organique. Le marché visait 22,19 milliards de dollars.

Target

Target compte supprimer environ 1800 postes au sein de ses équipes corporate. Pour le détaillant, il s'agit de son premier plan social majeur depuis une dizaine d'années. Le distributeur cherche à relancer des ventes en stagnation et à simplifier ses opérations. "C'est une étape nécessaire pour construire le futur de Target", a déclaré le nouveau PDG Michael Fiddelke, qui prendra ses fonctions en février prochain.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

ALPHABET-A
260,8150 USD NASDAQ +3,06%
BAKER HUGHES RG-A
48,5750 USD NASDAQ -0,64%
FORD MOTOR
13,465 USD NYSE +9,38%
GENERAL MOTORS
68,580 USD NYSE +2,61%
INTEL
38,8650 USD NASDAQ +1,85%
NEWMONT
83,685 USD NYSE -5,82%
PROCTER&GAMBLE
152,893 USD NYSE +0,42%
TARGET
95,190 USD NYSE +1,01%
