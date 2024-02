Intel : faut-il investir dans les actions Intel ?

(Crédits photo : Intel - Robert Noyce )

Qui est Intel ? Mission et ambition du leader technologique américain des semi-conducteurs

Intel se positionne comme acteur majeur technologique avec une mission claire : « Livrer une technologie changeant le monde qui enrichit la vie de chaque personne sur Terre ». La vision d'Intel est de « diriger l'industrie en créant un monde qui anticipe et répond aux besoins et désirs des gens ». Cela traduit une ambition centrée sur l'innovation et l'impact sociétal.

Les valeurs fondamentales de l'entreprise Intel sont axées sur l'obsession du client, le leadership audacieux, l'apprentissage continu, l'inclusion et la diversité, ainsi que la responsabilité sociale et environnementale. Ces valeurs reflètent un engagement envers l'excellence et un désir de rester à l'avant-garde de la technologie tout en étant socialement responsable.

L'obsession du client implique une écoute attentive des besoins des clients et la livraison de solutions innovantes. Le leadership audacieux chez Intel se manifeste à travers la prise d'initiatives risquées mais calculées pour rester compétitif dans un secteur en rapide évolution. L'apprentissage continu et l'amélioration sont essentiels dans un domaine où la technologie évolue constamment, tandis que l'inclusion et la diversité sont cruciales pour favoriser une culture d'entreprise riche et variée. Enfin, la responsabilité sociale et environnementale d'Intel souligne son engagement à opérer de manière durable et éthique, en tenant compte de son impact sur la société et l'environnement.

Quelle est la stratégie de Intel pour dominer le marché ?

La stratégie d'Intel pour maintenir sa position de leader dans un monde de plus en plus centré sur les données implique plusieurs axes stratégiques. Intel prévoit un marché adressable total de près de 300 milliards de dollars d'ici 2024, s'étendant au-delà du silicium vers des domaines comme le logiciel et les services. Cette vision large montre la volonté d'Intel d'explorer de nouvelles opportunités de marché et d'élargir son champ d'action.

Intel se concentre sur l'accélération de sa croissance, l'amélioration de son exécution, le déploiement judicieux de son capital et l'évolution de sa culture. L'objectif est d'avoir un impact plus important sur le succès de ses clients. Intel s'engage dans l'innovation produit, offrant des solutions logicielles et en silicium qui produisent des résultats quantifiables et évolutifs pour ses clients. Ce niveau d'exécution sans faille est vital pour répondre aux attentes élevées des clients et maintenir la position de leader d'Intel dans le secteur.

La société vise à mener les inflexions technologiques clés qui transforment fondamentalement l'informatique et les communications, comme l'IA, la transition vers la 5G, et l'émergence de l'intelligence distribuée en périphérie. Intel envisage un avenir où ses technologies permettent de déplacer les données plus rapidement, de stocker plus et de tout traiter, des applications complexes dans le cloud aux voitures autonomes et aux petits dispositifs à faible consommation d'énergie.

Quelles sont les forces et faiblesses d'Intel ?

Quelles sont les activités d'Intel ?

Intel, un leader de l'industrie des semi-conducteurs, génère des revenus à partir de plusieurs segments :

Client Computing Group (CCG, 56 % du CA)

Ce segment a généré 7,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Il représente le cœur de l'activité d'Intel avec ses microprocesseurs et autres composants informatiques vendus aux OEM et aux utilisateurs finaux pour tout type de machine (les PC fins et légers, commerciaux ou encore de gaming).

Data Center and AI Group (DCAI, 27 % du CA)

Ce segment a généré 3,8 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Il recense les ventes de puces serveur et d'autres composants aux entreprises et fournisseurs de services cloud.

Network and Edge Group (NEX, 11 % du CA)

Ce segment a généré 1,5 milliard de dollars au troisième trimestre 2023, Il est chargé de promouvoir des actifs technologiques pour les réseaux jusqu'à l'intelligence en périphérie​​​​.

Mobileye (4 % du CA)

Ce segment a généré 530 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Mobileye est un leader mondial dans les solutions d'assistance à la conduite et de conduite autonome, couvrant l'ensemble du spectre requis pour cette activité.

Intel Foundry Services (IFS, 2 % du CA)

Ce segment a généré 311 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Il s'agit d'une entreprise de fonderie indépendante et verticalement intégrée offrant une large gamme de services de fabrication pour répondre aux besoins produits uniques.

Répartition des ventes d'Intel à l'international

Le chiffre d'affaires se répartit géographiquement comme suit : États-Unis (26,2 %), Chine (27,2 %), Singapour (15,3 %), Taïwan (13,1 %) et autres (18,2 %).

Analyse fondamentale de l'action Intel

Voici les dernières performances financières d'Intel :

Commentaires du PDG d'Intel lors de la publication des résultats du troisième trimestre 2023

Pat Gelsinger, PDG d'Intel, a mis en avant les progrès significatifs de l'entreprise dans ses plans de produits et de procédés, ainsi que la dynamique positive dans l'adoption de l'intelligence artificielle (IA). Il a souligné la performance financière remarquable d'Intel, qui a dépassé les attentes pour le troisième trimestre consécutif​​.

Chiffre d'affaires Intel en hausse

Au troisième trimestre, Intel a enregistré un chiffre d'affaires de 14,2 milliards de dollars, en hausse de 9 % par rapport au trimestre précédent et supérieur de 750 millions de dollars aux prévisions. Cette performance a été attribuée à une augmentation des prix de vente moyens (ASP) et à une meilleure vente de stocks précédemment réservés​​.

Marge brute et EBITDA Intel en baisse, mais au-dessus des estimations

La marge brute de 45,8 %, supérieure de 280 points de base aux prévisions, indique une gestion efficace des coûts et une amélioration de la rentabilité. L'EBITDA d'Intel pour les douze mois se terminant le 30 septembre 2023 était de 6,752 milliards de dollars, en baisse de 68,27 % par rapport à l'année précédente.

Résultat Net et Bénéfice par action Intel en nette baisse, mais supérieurs aux attentes

Le bénéfice par action Intel (EPS) pour le trimestre était de 0,41 dollars, dépassant les prévisions de 0,21 dollars grâce à la solidité du chiffre d'affaires, à l'amélioration des marges brutes et à une gestion rigoureuse des dépenses opérationnelles​​. Le résultat net pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2023 était de 0,297 milliard de dollars, une baisse de 70,85 % par rapport à l'année précédente.

Free Cash Flow Intel

Le flux de trésorerie opérationnel d'Intel pour le trimestre s'élevait à 5,8 milliards de dollars, en hausse de 3 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent. Le CapEx net était de 4,9 milliards de dollars, résultant en un flux de trésorerie libre ajusté d'environ 950 millions de dollars​​.

Trésorerie Nette Intel

Intel avait 25,030 milliards de dollars de trésorerie pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2023, en hausse de 10,95 % par rapport à l'année précédente​​​​​​.

Perspectives 2024 d'Intel

La direction d'Intel reste confiante et engagée envers ses objectifs financiers à long terme, soulignant le succès du dernier trimestre en termes de résultats financiers et de jalons importants dans la reconquête du leadership technologique avec Intel 18A et la livraison dans les délais de Meteor Lake et Emerald Rapids​​.

Analyse technique de l'action Intel

Analyse graphique du cours de l'action Intel en Bourse

Source : Café de la Bourse, graphique construit sur IG.com, données à titre indicatif

Analyse technique de l'action Intel

Sur les 12 derniers mois, l'action Intel est en hausse de 60 %, une très belle performance qui surpasse le Nasdaq qui progresse de 46,8 % sur la même période. Le titre Intel a démarré l'année 2023 en rebondissant sur le support des 24,9 dollars (en rouge sur le graphique). La zone des 32,7 dollars (en violet sur le graphique) a fait office de résistance pendant quelques semaines, puis est dépassée en avril 2023. Ce niveau servira de nouveau support de la hausse du titre Intel sur le reste de l'année. Le titre Intel a particulièrement accentué sa hausse à l'automne 2023, en formant un couloir ascendant à forte pente (en gris sur le graphique) qui se terminera fin décembre 2023, en allant butter sur la résistance des 50,7 dollars (en jaune sur le graphique)

La tendance de l'action Intel à moyen terme est positive avec une moyenne mobile à 50 jours (en noir sur le graphique) au-dessus de sa moyenne mobile à 100 jours (en rouge sur le graphique). La tendance de l'action Intel à court terme est positive également avec une moyenne mobile à 20 jours (en vert sur le graphique) sous sa moyenne mobile à 50 jours. La MACD est positive et sous sa ligne de signal et le RSI stochastique est en légère zone de survente.

Notre avis sur l'action Intel

Il existe des arguments convaincants en faveur de l'investissement dans l'action Intel en Bourse ou en sa défaveur. La récente performance financière et les perspectives de croissance à long terme, notamment dans les segments clés et le marché PC, sont encourageantes. En effet, malgré une baisse des revenus par rapport à l'année précédente, Intel a dépassé les attentes au dernier trimestre et a réalisé de solides performances financières, notamment dans ses segments de croissance comme Mobileye et Foundry. En outre, les analystes prévoient une reprise du marché PC, ce qui pourrait soutenir les résultats d'Intel​​ lors des prochains exercices.

Cependant, trois des cinq segments opérationnels d'Intel se sont contractés en termes de revenus, ce qui peut être un signe de défis à relever pour certains segments de l'entreprise et soulever des préoccupations sur la croissance à long terme. Le bénéfice par action Intel a été fortement impacté par cette contraction du chiffre d'affaires en 2023 et sera un indicateur à suivre de très près en 2024.

