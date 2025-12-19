Intel et Nvidia en hausse ; la FTC autorise un investissement de 5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 décembre - ** Les actions du fabricant de puces Intel

INTC.O augmentent de 3,2 % à 37,44 $

** Les actions de Nvidia NVDA.O augmentent de 3,7 % à 180,59 $ ** La FTC américaine autorise l'investissement de NVDA dans INTC ** En septembre, NVDA a déclaré qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans INTC

** Jusqu'à la dernière clôture, Intel a augmenté de ~81% cette année; Nvidia a augmenté de 29,7% cette année