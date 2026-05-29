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Intel et 3DGS vont implanter une usine de fabrication de substrats d'une valeur de 3,3 milliards de dollars dans l'État indien d'Odisha
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 14:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant américain de puces Intel INTC.O et la société américaine 3DGS Inc. vont investir environ 3,3 milliards de dollars pour implanter une usine de fabrication de substrats dans l'État d'Odisha, dans l'est de l'Inde, a annoncé vendredi le gouvernement indien.

Voici quelques détails:

* Le projet devrait créer plus de 1 800 emplois directs hautement qualifiés.

* Les substrats constituent la base sur laquelle sont fixés les composants d'un dispositif à semi-conducteurs.

* New Delhi s'est engagée à verser des milliards de dollars de subventions pour attirer des usines de semi-conducteurs et des activités de fabrication connexes, dans le cadre de la campagne plus large du Premier ministre Narendra Modi visant à fabriquer davantage de produits localement.

* L'usine, dont la construction est prévue dans la région de Bhubaneswar-Khurda sur une période de cinq à six ans, se concentrera sur les substrats à cœur de verre pour conditionnement avancé, les substrats d'interconnexion haute densité et les technologies de semi-conducteurs associées.

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