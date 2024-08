Intel envisage une thérapie de choc et rebondit

(AOF) - Intel (+7% à 21,54 dollars) affiche la plus forte hausse du Dow Jones et du S&P 500 ce vendredi après que Bloomberg a annoncé qu’il réfléchissait à son avenir avec ses banquiers, envisageant une scission et l’abandon de projets pour rebondir. Éclipsé par ses concurrents Nvidia et AMD, le fabricant de puces traverserait "la période la plus difficile de ses 56 ans d’histoire" après avoir connu le 2 août sa baisse la plus importante depuis 1982 devant des résultats très inférieurs aux attentes. Le CEO Pat Gelsinger a déclaré hier qu'il "respectait" le "scepticisme" des investisseurs.

Lors d'une discussion informelle lors de la conférence technologique de la Deutsche Bank à Dana Point, en Californie, Pat Geisinger s'est montré confiant, déclarant que "la ligne d'arrivée est en vue" pour son groupe, qui tente notamment de rattraper son retard dans l'IA avec un nouveau produit, Lunar Lake, dont le lancement est prévu pour cette année. Selon CNBC, la société a engagé des conseillers, dont Morgan Stanley, pour l'aider à se défendre des assauts des investisseurs activistes.

