Intel en hausse suite à un rapport selon lequel le fabricant de puces cherche à obtenir des investissements de la part d'Apple

25 septembre -

** Les actions d'Intel INTC.O augmentent de 1,36 % à 32,60 $ avant le marché ** Le fabricant de puces en difficulté recherche un investissement de la part d'Apple AAPL.O , rapporte Bloomberg News

** Les entreprises ont également discuté de la manière de travailler plus étroitement ensemble - rapport ** La semaine dernière, Nvidia NVDA.O a annoncé qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans Intel pour une participation d'environ 4 %

** La société de courtage Seaport Research Partners a relevé la note d'INTC de "vendre" à "neutre"

** À court terme, l'action devrait être tirée par les investissements de suivi et le potentiel d'une solution provisoire pour les fabs" - Seaport

** Depuis le début de l'année, l'action Intel a progressé de 55,7 %