Intel en hausse suite à un rapport selon lequel le fabricant de puces cherche à obtenir des investissements de la part d'Apple
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 10:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre -

** Les actions d'Intel INTC.O augmentent de 1,36 % à 32,60 $ avant le marché ** Le fabricant de puces en difficulté recherche un investissement de la part d'Apple AAPL.O , rapporte Bloomberg News

** Les entreprises ont également discuté de la manière de travailler plus étroitement ensemble - rapport ** La semaine dernière, Nvidia NVDA.O a annoncé qu'elle investirait 5 milliards de dollars dans Intel pour une participation d'environ 4 %

** La société de courtage Seaport Research Partners a relevé la note d'INTC de "vendre" à "neutre"

** À court terme, l'action devrait être tirée par les investissements de suivi et le potentiel d'une solution provisoire pour les fabs" - Seaport

** Depuis le début de l'année, l'action Intel a progressé de 55,7 %

Apple

Valeurs associées

APPLE
252,3100 USD NASDAQ -0,83%
INTEL
31,2200 USD NASDAQ +6,41%
NVIDIA
176,9700 USD NASDAQ -0,82%
