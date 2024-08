Intel devrait chuter de plus de 20% et pèse sur le secteur en Europe

(AOF) - Intel devrait s’effondrer à Wall Street, contribuant à la morosité du secteur en Europe. Le fabricant de semi-conducteurs a multiplié les mauvaises nouvelles lors de la publication de ses comptes trimestriels : pertes, suppression de 15% de ses effectifs et suspension du dividende. Au deuxième trimestre, Intel a essuyé une perte nette de 1,6 milliard de dollars contre un profit de 1,5 milliards, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 2 cents, bien inférieur au consensus de 10 cents.

Les revenus ont reculé de 1% à 12,8 milliards de dollars contre 12,95 milliards de dollars attendus.

Au troisième trimestre, le groupe technologique anticipe une perte ajustée par action de 3 cents pour des revenus entre 12,5 et 13,5 milliards de dollars. Wall Street anticipait un profit de 30 cents et 14,38 milliards de dollars.

Intel va mettre en place un plan de réduction des coûts de 10 milliards de dollars pour accroître son efficacité et sa compétitivité, qui passera par la suppression de plus de 15% de ses effectifs. La majorité des suppressions de postes sera finalisée d'ici le quatrième trimestre. Intel emploie environ 110 000 personnes, selon Bloomberg.

Le groupe va réduire les dépenses d'investissement brutes en 2024 de plus de 20% par rapport aux projections précédentes, les ramenant entre 25 et 27 milliards de dollars. Intel prévoit des dépenses d'investissement nettes en 2024 comprises entre 11 et 13 milliards de dollars.

Mauvaise nouvelle pour les actionnaires, Intel va suspendre son dividende à partir du quatrième trimestre 2024. La société a réitéré son engagement à long terme en faveur d'un dividende compétitif à mesure que les flux de trésorerie s'améliorent pour atteindre des niveaux durablement plus élevés.