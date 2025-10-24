 Aller au contenu principal
Intel dépasse les attentes au troisième trimestre
information fournie par AOF 24/10/2025 à 14:29

(AOF) - Intel est attendu en fort hausse grâce à une performance plus solide que prévu. Au troisième trimestre, le fabricant de microprocesseurs a enregistré un bénéfice net 4,1 milliards de dollars, contre une perte de 16,6 milliards de dollars un an auparavant. Les compte du groupe avaient alors été pénalisés par de lourdes charges de restructuration. Hors éléments exceptionnels, le groupe technologique a généré un bénéfice par action de 23 cents, supérieur au consensus de 12 cents. Les revenus ont augmenté de 3%, à 13,7 milliards de dollars, contre 13,2 milliards de dollars attendus.

"Nos résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre marquent notre quatrième trimestre consécutif d'amélioration de l'exécution et reflètent la vigueur sous-jacente de nos marchés principaux. La demande actuelle dépasse l'offre, une tendance qui devrait se poursuivre jusqu'en 2026, " a déclaré le directeur financier, David Zinsner.

Au quatrième trimestre, Intel anticipe un bénéfice par action ajusté compris de 8 cents pour des revenus entre 12,8 et 13,8 milliards de dollars. Wall Street anticipait un bénéfice net de 9 cents par action et des revenus de 13,4 milliards de dollars.

