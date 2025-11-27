 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 203,38
+1,30%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intel dément les allégations de TSMC selon lesquelles un cadre aurait divulgué des secrets commerciaux
information fournie par Reuters 27/11/2025 à 01:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intel INTC.O a démenti jeudi les allégations du fabricant taïwanais de puces TSMC 2330.TW selon lesquelles l'un des cadres de l'entreprise américaine, Wei-Jen Lo, aurait divulgué des secrets commerciaux.

"Intel maintient des politiques et des contrôles rigoureux qui interdisent strictement l'utilisation ou le transfert d'informations confidentielles ou de propriété intellectuelle de tiers. Nous prenons ces engagements au sérieux. Sur la base de tout ce que nous savons, nous n'avons aucune raison de croire que les allégations impliquant Wei-Jen Lo sont fondées", a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

TSMC a déclaré mardi qu'elle avait intenté une action en justice devant le tribunal taïwanais de la propriété intellectuelle et du commerce contre Wei-Jen Lo, son ancien vice-président senior, qui a récemment rejoint Intel.

Valeurs associées

INTEL
36,8100 USD NASDAQ +2,74%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank