Intel dément les allégations de TSMC selon lesquelles un cadre aurait divulgué des secrets commerciaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Intel INTC.O a démenti jeudi les allégations du fabricant taïwanais de puces TSMC 2330.TW selon lesquelles l'un des cadres de l'entreprise américaine, Wei-Jen Lo, aurait divulgué des secrets commerciaux.

"Intel maintient des politiques et des contrôles rigoureux qui interdisent strictement l'utilisation ou le transfert d'informations confidentielles ou de propriété intellectuelle de tiers. Nous prenons ces engagements au sérieux. Sur la base de tout ce que nous savons, nous n'avons aucune raison de croire que les allégations impliquant Wei-Jen Lo sont fondées", a déclaré la société dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

TSMC a déclaré mardi qu'elle avait intenté une action en justice devant le tribunal taïwanais de la propriété intellectuelle et du commerce contre Wei-Jen Lo, son ancien vice-président senior, qui a récemment rejoint Intel.