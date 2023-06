Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Intel: choisi par le département US de l'énergie information fournie par Cercle Finance • 14/06/2023 à 12:42









(CercleFinance.com) - Le département américain de l'énergie (DOE) a fait savoir hier qu'il avait sélectionné Intel comme l'une des 15 organisations chargées de développer des systèmes de refroidissement hautes performances et économes en énergie pour de futurs centres de données.



Ce projet fait partie du programme COOLERCHIPS soutenu par l'Agence des projets de recherche avancée-Énergie (ARPA-E) du DOE.



Le projet d'Intel, qui devrait déboucher sur un accord de trois ans avec un financement de 1,71 million de dollars.



' Le refroidissement par immersion est utilisé pour sa simplicité, sa durabilité et sa facilité de mise à niveau. Cette proposition permettra au refroidissement par immersion en deux phases de s'aligner sur l'augmentation exponentielle de la puissance attendue par les processeurs au cours de la prochaine décennie', a commenté Tejas Shah, ingénieur principal et architecte thermique principal pour le Super Compute Platforms Group d'Intel.





