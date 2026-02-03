Intel annonce son entrée sur le marché des GPU pour concurrencer Nvidia
Cette initiative marque un tournant pour Intel, qui cherche à se repositionner dans une industrie des semi-conducteurs en pleine mutation. Le groupe mise sur la forte demande des centres de données pour orienter la conception de ses futurs GPU, avec une approche centrée sur les besoins spécifiques de ses clients. Parallèlement, Intel souligne l'intérêt croissant pour son activité de fonderie, Intel Foundry, notamment autour de sa technologie de gravure 14A. Une montée en puissance de la production est attendue d'ici la fin de l'année.
Alors qu'Intel s'efforce de rattraper son retard face à des concurrents comme Nvidia et AMD, cette annonce s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification et de reconquête sur les marchés clés de l'intelligence artificielle et du cloud. Le groupe entend renforcer ses capacités de production tout en adaptant son offre aux exigences des acteurs technologiques de premier plan, afin de redevenir un acteur incontournable dans les puces de nouvelle génération.
