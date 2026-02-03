 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intel annonce son entrée sur le marché des GPU pour concurrencer Nvidia
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 21:23

Intel a annoncé mardi son intention de développer ses propres processeurs graphiques (GPU), un segment stratégique largement dominé par Nvidia et devenu central dans les applications d'intelligence artificielle et de calcul intensif. Le directeur général Lip-Bu Tan a confirmé l'arrivée d'Eric Demmers, ancien cadre de Qualcomm, au poste de chef architecte GPU, officialisant une rumeur relayée par la presse spécialisée le mois dernier. Le développement de ces nouvelles puces sera supervisé par Kevork Kechichian, responsable des produits pour centres de données, reflétant la priorité donnée à ce marché.

Cette initiative marque un tournant pour Intel, qui cherche à se repositionner dans une industrie des semi-conducteurs en pleine mutation. Le groupe mise sur la forte demande des centres de données pour orienter la conception de ses futurs GPU, avec une approche centrée sur les besoins spécifiques de ses clients. Parallèlement, Intel souligne l'intérêt croissant pour son activité de fonderie, Intel Foundry, notamment autour de sa technologie de gravure 14A. Une montée en puissance de la production est attendue d'ici la fin de l'année.

Alors qu'Intel s'efforce de rattraper son retard face à des concurrents comme Nvidia et AMD, cette annonce s'inscrit dans une stratégie plus large de diversification et de reconquête sur les marchés clés de l'intelligence artificielle et du cloud. Le groupe entend renforcer ses capacités de production tout en adaptant son offre aux exigences des acteurs technologiques de premier plan, afin de redevenir un acteur incontournable dans les puces de nouvelle génération.

Valeurs associées

INTEL
49,2500 USD NASDAQ +0,90%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank