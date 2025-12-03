Intel annonce le maintien de son unité de réseaux et de communications

Intel INTC.O a déclaré mercredi qu'il avait choisi de conserver son unité de réseaux et de communications au sein de l'entreprise après avoir examiné les options stratégiques pour l'unité.

Intel avait précédemment envisagé de vendre divers actifs tout en examinant les possibilités d'améliorer sa situation financière. Au cours de l'été, Intel a obtenu un investissement de 8,9 milliards de dollars du gouvernement américain pour une participation de 10 %, ainsi que des investissements de 2 milliards de dollars de SoftBank Group 9984.T et de 5 milliards de dollars de Nvidia NVDA.O .

Le fabricant de puces a ainsi considérablement amélioré sa trésorerie, a déclaré le directeur financier Dave Zinsner lors de la publication des résultats du troisième trimestre d'Intel.

Après avoir examiné la possibilité de vendre le groupe de réseautage, ou NEX, Intel a déterminé qu'il serait avantageux de conserver les actifs.

"Garder NEX en interne permet une intégration plus étroite entre le silicium, les logiciels et les systèmes, ce qui renforce les offres des clients dans les domaines de l'IA, des centres de données et de la périphérie", a déclaré l'entreprise dans un communiqué. Intel avait envisagé de se séparer de NEX au début de l'année, a rapporté Reuters . Intel envisageait cette scission potentielle dans le cadre des plans du directeur général Lip-Bu Tan visant à se débarrasser des activités non essentielles.

L'action de la société a baissé de 0,3 % dans les échanges prolongés mercredi, après avoir progressé de moins de 1 % à 43,76 dollars au cours de la session régulière.