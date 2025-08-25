Intel: accord pour un investissement de l'Etat américain information fournie par Cercle Finance • 25/08/2025 à 13:50









(Zonebourse.com) - Intel Corporation a annoncé vendredi soir la signature d'un accord avec l'administration Trump, pour un investissement de 8,9 milliards de dollars de l'Etat américain au capital du fabricant de processeurs.



Cette participation à hauteur de 9,9% du capital sera financée par 5,7 milliards de dollars restants de subventions précédemment accordées, mais pas encore versées, et les 3,2 milliards attribués au groupe dans le cadre du programme Secure Enclave.



Cet investissement public, sous forme de l'acquisition de 433,3 millions d'actions ordinaires, s'ajoute aux 2,2 milliards de dollars de subventions CHIPS qu'Intel a reçues à ce jour, soit un investissement total de 11,1 milliards de dollars.



Il s'inscrit dans la volonté de l'administration Trump de développer la production de puces sur le territoire américain. Le gouvernement ne prévoit pas de siéger au conseil d'administration, ni d'autres droits de gouvernance ou d'information.



Le gouvernement recevra en outre un bon de souscription de cinq ans, à 20 dollars par action, pour un supplément de 5% des actions ordinaires d'Intel, qui ne pourra être exercé que si Intel cesse de posséder au moins 51% de l'activité de fonderie.





