 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 918,41
-0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Intel: accord pour un investissement de l'Etat américain
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 13:50

(Zonebourse.com) - Intel Corporation a annoncé vendredi soir la signature d'un accord avec l'administration Trump, pour un investissement de 8,9 milliards de dollars de l'Etat américain au capital du fabricant de processeurs.

Cette participation à hauteur de 9,9% du capital sera financée par 5,7 milliards de dollars restants de subventions précédemment accordées, mais pas encore versées, et les 3,2 milliards attribués au groupe dans le cadre du programme Secure Enclave.

Cet investissement public, sous forme de l'acquisition de 433,3 millions d'actions ordinaires, s'ajoute aux 2,2 milliards de dollars de subventions CHIPS qu'Intel a reçues à ce jour, soit un investissement total de 11,1 milliards de dollars.

Il s'inscrit dans la volonté de l'administration Trump de développer la production de puces sur le territoire américain. Le gouvernement ne prévoit pas de siéger au conseil d'administration, ni d'autres droits de gouvernance ou d'information.

Le gouvernement recevra en outre un bon de souscription de cinq ans, à 20 dollars par action, pour un supplément de 5% des actions ordinaires d'Intel, qui ne pourra être exercé que si Intel cesse de posséder au moins 51% de l'activité de fonderie.

Valeurs associées

INTEL
24,8000 USD NASDAQ +5,53%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank