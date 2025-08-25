Intel: accord pour un investissement de l'Etat américain
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 13:50
Cette participation à hauteur de 9,9% du capital sera financée par 5,7 milliards de dollars restants de subventions précédemment accordées, mais pas encore versées, et les 3,2 milliards attribués au groupe dans le cadre du programme Secure Enclave.
Cet investissement public, sous forme de l'acquisition de 433,3 millions d'actions ordinaires, s'ajoute aux 2,2 milliards de dollars de subventions CHIPS qu'Intel a reçues à ce jour, soit un investissement total de 11,1 milliards de dollars.
Il s'inscrit dans la volonté de l'administration Trump de développer la production de puces sur le territoire américain. Le gouvernement ne prévoit pas de siéger au conseil d'administration, ni d'autres droits de gouvernance ou d'information.
Le gouvernement recevra en outre un bon de souscription de cinq ans, à 20 dollars par action, pour un supplément de 5% des actions ordinaires d'Intel, qui ne pourra être exercé que si Intel cesse de posséder au moins 51% de l'activité de fonderie.
Valeurs associées
|24,8000 USD
|NASDAQ
|+5,53%
A lire aussi
-
Le vaccin anti-chikungunya de Valneva , dont le déploiement avait déjà été perturbé par plusieurs cas graves d'effets secondaires, est désormais interdit aux Etats-Unis, une décision qui interroge par ailleurs sur l'inflexion vaccino-sceptique de la politique sanitaire ... Lire la suite
-
Le moral des patrons allemands a poursuivi son ascension en août, pour le huitième mois consécutif, porté par des attentes plus optimistes en dépit de l'accord commercial conclu entre l'UE et les Etats-Unis. La composante principale du baromètre Ifo, qui mesure ... Lire la suite
-
Cinq journalistes, dont certains collaboraient avec Al Jazeera, Reuters et AP, ont été tués lundi matin dans des frappes israéliennes sur un hôpital du sud de la bande de Gaza ayant fait au total 20 morts, a annoncé la Défense civile du territoire palestinien. ... Lire la suite
-
Le géant américain des boissons non alcoolisées Keurig Dr Pepper a annoncé lundi être en passe de racheter pour 15,7 milliards d'euros le groupe agroalimentaire néerlandais JDE Peet's, spécialisé dans le café et propriétaire en autres des marques L'Or et Jacques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer