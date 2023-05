Intel: accord avec le BCG dans l'intelligence artificielle information fournie par Cercle Finance • 11/05/2023 à 16:36

(CercleFinance.com) - Le Boston Consulting Group (BCG) a annoncé jeudi la signature d'un accord de collaboration stratégique avec Intel dans le domaine de l'intelligence artificielle régénérative.



Dans un communiqué, le cabinet de conseil et le fabricant de puces disent vouloir proposer aux entreprises des solutions d'intelligence artificielle personnalisées et maintenues sécurisées dans leur propre environnement.



D'après les deux partenaires, l'offre vise à résoudre un certain nombre de problèmes réels, tels que l'utilisation d'épaisses documentations dans les secteurs de la gestion d'actifs et du transport aérien, entre autres.



En utilisant une fenêtre de langage naturel conçue à partie des logiciels et des matériels d'Intel, les équipes du BCG ont été en mesure d'extraire et de résumer des informations qui étaient jusqu'ici enterrées dans de longues pages de documents.



En comparaison avec les technologies actuelles de recherche de mots-clés, cette solution a permis une amélioration de 41% de la satisfactions des usagers et de 25% dans la pertinence des résultats, souligne le BCG.