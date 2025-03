Intégration des chiffres FY24. (Crossject)

Intégration des chiffres FY24.

EPS CHANGE

CHANGEMENT D’EPS

2024 : € -0,30 vs -0,23 ns

2025 : € 0,00 vs 0,02 ns

Nous avons intégré l'ensemble des chiffres de l'exercice 2024 publiés en fin de semaine. La perte nette de l'exercice 2024 s'est avérée supérieure à nos prévisions, principalement en raison de charges financières plus élevées (émission d'obligations à HCM) et d'un crédit d'impôt plus faible. Cela ne change pas nos prévisions et notre point de vue pour l'avenir, basés sur le lancement de Zepizure.

CHANGEMENT DE DCF

€ 6,97 vs 7,51 -7,23 %

Notre évaluation DCF a été réinitialisée à la baisse en raison d'une dette nette plus élevée que prévu à la fin de l'année 2024, dû à un cash-burn plus important et un WCR plus élevé qu'anticipé. Cela dit, l'évaluation du groupe reste largement dépendante des lancements de nouveaux produits, donc l'impact total sur notre prix cible est limité.