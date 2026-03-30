 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Intégration des chiffres de l’exercice FY25. (Crossject)
information fournie par AlphaValue 30/03/2026 à 19:07

Intégration des chiffres de l’exercice FY25.

EPS CHANGE

CHANGEMENT D’EPS

2026 : € 0,22 vs 0,21 +0,87 %
2027 : € 0,36 vs 0,36 +0,55 %

Nous avons intégré les résultats FY25. Comme nous l’avons souligné à plusieurs reprises, les chiffres en tant que tels présentent une pertinence limitée, la thèse d’investissement sur Crossject reposant avant tout sur le lancement futur de Zeneo, combiné aux NTE (New Therapeutic Entities) que le groupe vise. À ce stade, le résultat opérationnel du groupe se limite aux versements de la BARDA, lesquels couvrent une partie des dépenses du groupe. Cela étant, une perte nette supérieure à nos attentes ne modifie que marginalement notre objectif de cours, le lancement du premier produit et la montée en puissance étant attendus au cours de l’exercice en cours.

Valeurs associées

CROSSJECT
2,0950 EUR Euronext Paris +5,17%
Copyright © 2026 AlphaValue

Cette analyse a été élaborée par AlphaValue et diffusée par BOURSORAMA le 30/03/2026 à 19:07:20.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank