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Insulet signale un défaut de dosage sur certains appareils Omnipod et prévoit des coûts pouvant atteindre 50 millions de dollars
information fournie par Reuters 26/05/2026 à 22:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société Insulet PODD.O a annoncé mardi qu'elle procédait à un rappel volontaire de certains pods de pompes à insuline de sa gamme Omnipod, après avoir identifié un problème de fabrication susceptible d'entraîner une administration insuffisante d'insuline aux patients.

L'action du fabricant de dispositifs médicaux a chuté de 8% en séance prolongée.

Voici quelques détails:

* Cette mesure concerne des lots spécifiques d'Omnipod 5, d'Omnipod DASH et du système de gestion de l'insuline Omnipod distribués aux États-Unis et sur certains marchés internationaux.

* Le problème, identifié lors d'un contrôle de routine, peut provoquer une petite déchirure du tube de la canule au-dessus de la peau, ce qui pourrait entraîner une fuite d'insuline au lieu d'une administration complète.

* Les patients peuvent remarquer une humidité ou une odeur d'insuline, bien que le défaut puisse passer inaperçu.

* Une sous-administration peut entraîner une hyperglycémie et, dans les cas graves, une acidocétose diabétique, une affection potentiellement mortelle.

* Cette mesure est distincte d'une correction effectuée en mars 2026 et est liée à un processus de fabrication différent, bien que les deux concernent la manipulation des canules dans l'usine de la société située dans le Massachusetts, a indiqué Insulet dans un document réglementaire.

* Environ 7 millions de pods sont concernés par cette action, dont environ 60 % ont déjà été utilisés ou sont périmés, ce qui représente environ 8,5 % de la production mondiale de pods en 2025, selon la société.

* Insulet a signalé 24 événements indésirables graves, dont des hospitalisations, mais aucun décès.

* La société ne prévoit pas de perturbations dans l'approvisionnement et estime les coûts liés à cette action à 50 millions de dollars cette année.

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