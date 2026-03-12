Insulet rappelle certains dispositifs d'insuline aux États-Unis en raison d'un risque de fuite

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Insulet PODD.O a rappelé des lots spécifiques de ses dosettes d'insuline aux États-Unis après avoir découvert un défaut de fabrication qui pourrait empêcher les utilisateurs diabétiques de recevoir leur dose complète de l'hormone régulatrice de la glycémie, a déclaré le fabricant de dispositifs médicaux jeudi.

Les actions de la société ont chuté de près de 7 % dans les échanges prolongés.

La société a déclaré qu'une petite déchirure dans la tubulure interne peut entraîner une fuite d'insuline à l'intérieur du dispositif au lieu d'entrer dans le corps.

Cela peut entraîner des niveaux élevés de sucre dans le sang et, dans les cas les plus graves, un état dangereux où le corps commence à décomposer les graisses trop rapidement , ce qui nécessite des soins médicaux d'urgence, a déclaré Insulet.

Le produit concerné, l'Omnipod 5, est un système automatisé d'administration d'insuline qui se fixe sur la peau et administre de l'insuline aux diabétiques.

Insulet a reçu 18 rapports d'événements indésirables graves, y compris des hospitalisations. Aucun décès n'a été signalé.

L'entreprise a déclaré que seuls des lots spécifiques étaient concernés et que tous les autres dispositifs de la gamme pouvaient être utilisés en toute sécurité.

La Food and Drug Administration des États-Unis a été informée du problème, a indiqué la société.