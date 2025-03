Instituts de sondage: Ipsos va acquérir le groupe français BVA Family

( AFP / JEAN-PIERRE MULLER )

L'institut de sondage Ipsos va acquérir le groupe français BVA Family, spécialiste des études de marché, afin de muscler son activité en Europe, a-t-il annoncé lundi.

"Cette acquisition vient renforcer notre offre en France et nous ouvre de nouvelles perspectives au Royaume-Uni et en Italie", a développé Ben Page, directeur général d'Ipsos, cité dans un communiqué.

Le groupe compte plus de 900 collaborateurs à travers le monde, notamment avec les marques "BVA" en France, "Doxa" en Italie et "BDRC" au Royaume-Uni.

Le montant de l'opération, qui reste soumise aux consultations et autorisations réglementaires usuelles, n'a pas été dévoilé.

Créé en 1970 par Michel Brulé et Jean-Pierre Ville, BVA (acronyme de Brulé, Ville et Associés) est spécialisé dans les études pour les gouvernements et les services publics, ainsi que dans les études de marché, notamment les tests de packaging, et les évaluations avec des clients mystères.

BVA Family dispose aussi "de méthodologies de recherche dans les services, le luxe, les biens de consommation et les sciences comportementales", selon le communiqué.