Instacart poursuit la ville de New York au sujet de la rémunération des travailleurs et des lois sur les pourboires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Instacart estime que les lois pourraient augmenter les coûts de livraison des produits d'épicerie

*

Les lois entreront en vigueur en janvier

*

La ville affirme que les livreurs méritent un salaire équitable

(Ajout du commentaire d'Instacart, paragraphe 10) par Jonathan Stempel

Instacart a intenté un procès à la ville de New York mardi, cherchant à bloquer l'application de cinq lois affectant la société de livraison de produits alimentaires, y compris un salaire minimum plus élevé pour les travailleurs basés sur l'application et une plus grande divulgation aux clients des pourboires.

Selon la plainte déposée auprès du tribunal fédéral de Manhattan, le Congrès a interdit aux États et aux collectivités locales de réglementer les prix et les services pour les clients utilisant des plateformes telles qu'Instacart, alors que le corps législatif de l'État de New York "a longtemps pris en charge" les normes de rémunération minimale.

Instacart, dont le siège est à San Francisco, a également déclaré que la Constitution des États-Unis empêchait les États et les villes de faire preuve de discrimination à l'égard du commerce des entreprises situées en dehors de l'État.

Les lois devraient entrer en vigueur le 26 janvier, a indiqué Instacart, précisant qu'une injonction était nécessaire pour empêcher une augmentation des coûts de livraison qui nuirait aux consommateurs et aux épiciers.

Le salaire minimum des livreurs de produits alimentaires correspondrait aux 21,44 dollars de l'heure que reçoivent déjà les livreurs de restaurants .

"Ce recours en justice vise à défendre l'équité, l'indépendance dont dépendent des dizaines de milliers de livreurs de New York et l'accès abordable aux produits alimentaires pour les personnes qui en ont le plus besoin", a déclaré Instacart dans un billet de blog .

LA VILLE AFFIRME QUE LES TRAVAILLEURS MÉRITENT MIEUX

Le département de la protection des consommateurs et des travailleurs de la ville de New York figure également parmi les accusés.

"Les livreurs d'épicerie par application, comme tous les travailleurs, méritent une rémunération juste et digne pour leur travail, et il est décevant qu'Instacart ne soit pas d'accord avec eux", a déclaré le département dans un communiqué.

"Les clients d'Instacart ne sont actuellement payés que 13 dollars de l'heure, sans avantages sociaux, sans rémunération pour le temps d'attente et sans remboursement des frais de véhicule", a ajouté le ministère. "Aucune entreprise new-yorkaise ne peut légalement rémunérer ses employés à un niveau aussi bas. Ces travailleurs méritent mieux

Instacart a répondu que la ville n'avait pas fait d'efforts significatifs pour comprendre le fonctionnement de la livraison d'épicerie.

Instacart est le nom commercial de Maplebear CART.O , société cotée en bourse.

LE MAIRE A OPPOSÉ SON VETO À LA LOI SUR LE SALAIRE MINIMUM L'action en justice vise la loi locale 124 , qui fixe un salaire minimum plus élevé pour les livreurs d'épicerie, et la loi locale 107 , qui exige que les consommateurs aient la possibilité de laisser un pourboire d'au moins 10 % du prix d'achat ou d'entrer manuellement le montant du pourboire.

Instacart a également contesté les lois exigeant la tenue de registres et la communication d'informations supplémentaires.

La ville de New York a accordé davantage de droits légaux aux livreurs de restaurants après l'essor de l'activité pendant la pandémie.

"L'activité d'Instacart dépend de la flexibilité, de l'indépendance et de la commodité qu'offre sa plateforme", indique la plainte. "Les lois locales dégraderont cette activité

En l'absence d'injonction, "Instacart sera contraint de restructurer sa plateforme, de restreindre l'accès des acheteurs au travail, de perturber les relations avec les consommateurs et les détaillants, et de subir des préjudices constitutionnels sans recours juridique adéquat", ajoute la plainte.

Le maire Eric Adams s'est opposé à la loi sur le salaire minimum, que le conseil municipal de New York a fait passer après son veto en septembre, et n'a pas signé la loi sur le pourboire.