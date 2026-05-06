Instacart en hausse après avoir annoncé des prévisions de valeur brute des transactions (GTV) pour le deuxième trimestre supérieures aux estimations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 mai - ** L'action de la société de livraison de courses en ligne Instacart CART.O , anciennement connue sous le nom de Maplebear, progresse de 1,2 % à 44,25 $ en pré-ouverture ** La société prévoit une valeur brute des transactions (GTV) pour le deuxième trimestre largement supérieure aux estimations, misant sur une forte demande pour ses services de livraison de courses en ligne ** S'attend à ce que la GTV du deuxième trimestre se situe entre 10,10 et 10,25 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 10,07 milliards de dollars - données compilées par LSEG ** Annonce une hausse de 13 % en glissement annuel de la GTV du premier trimestre à 10,29 milliards de dollars, dépassant les estimations de 10,2 milliards de dollars

** Le bénéfice trimestriel ajusté de base bondit de 23 % à 300 millions de dollars, dépassant les attentes de 287,4 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action CART affichait une baisse d'environ 3 % depuis le début de l'année