Instacart bondit après des prévisions optimistes pour le premier trimestre et les résultats du quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 février - ** Les actions de la société de livraison de produits alimentaires en ligne Instacart CART.O , anciennement connue sous le nom de Maplebear, ont progressé d'environ 12 % à 37,31 $ dans les transactions de prémarché ** Jeudi, la société a prévu pour le trimestre en cours une valeur de transaction brute (GTV) et un bénéfice ajusté supérieurs aux estimations

** La valeur brute des transactions du 1er trimestre devrait se situer entre 10,13 et 10,28 milliards de dollars, contre 9,95 milliards de dollars estimés par les analystes - données compilées par LSEG

** L'Ebitda ajusté du 1er trimestre devrait se situer entre 280 et 290 millions de dollars, contre des estimations de 279,5 millions de dollars

** Dépasse les estimations du 4ème trimestre grâce à une forte demande pour les produits essentiels et à l'augmentation des revenus publicitaires

** La maison de courtage Needham augmente le PT à 55 $ contre 50 $

** Malgré la concurrence accrue d'AMZN, d'UBER et de DASH sur le marché de la livraison de produits alimentaires, le marché global semble en croissance et CART maintient sa position concurrentielle sur les grands paniers - Needham

** 18 des 36 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou "supérieure", 16 comme "conservée" et 2 comme "vendue"; leur PT médian est de 49 $

** L'action a augmenté de près de 9 % en 2025