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InspireMD en hausse après un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 18/03/2026 à 14:40

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux InspireMD NSPR.O augmentent de 10,61 % à 1,98 $

** La société affiche un chiffre d'affaires de 3,1 millions de dollars au quatrième trimestre , supérieur à l'estimation moyenne des analystes (2,6 millions de dollars), selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires trimestriel a augmenté en raison de l'adoption précoce aux États-Unis de CGuard Prime, son implant pour l'artère du cou destiné à prévenir les accidents vasculaires cérébraux, et d'une demande internationale plus forte pour CGuard, sa version antérieure

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 26 devrait se situer entre 13 et 15 millions de dollars, contre 14,6 millions de dollars estimés par les analystes

** Perte de 14 cents par action au quatrième trimestre, alors que les analystes s'attendaient à une perte de 19 cents par action

** Les actions de NSPR ont baissé de 32% en 2025

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