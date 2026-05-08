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Inspire Brands, propriétaire de Dunkin', dépose en secret une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 21:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Inspire Brands, propriétaire des chaînes de restauration rapide Dunkin', Arby's et Jimmy John's, a annoncé vendredi avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

La société, basée à Atlanta, en Géorgie, prévoit d'utiliser le produit de l'opération pour rembourser sa dette et à d'autres fins.

Le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix de l'offre proposée n'ont pas encore été déterminés, a-t-elle précisé.

Les dépôts confidentiels auprès de l'autorité américaine de régulation des marchés financiers permettent aux entreprises de préparer leur introduction en bourse à l'abri du regard du marché public.

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