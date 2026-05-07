 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Insmed recule après que son traitement contre une maladie pulmonaire n'a pas répondu aux attentes en matière de ventes
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action Insmed INSM.O recule de 5,9 % à 128,99 $ en pré-ouverture

** Le laboratoire pharmaceutique annonce un chiffre d'affaires de 98,1 millions de dollars au premier trimestre pour Arikayce, un traitement contre les maladies pulmonaires, manquant ainsi les prévisions moyennes des analystes qui s'élevaient à 105,4 millions de dollars, selon les données de LSEG

** INSM indique qu'il continue d'évaluer l'impact potentiel de l'évolution des politiques américaines, qui aura ensuite des répercussions sur le calendrier de lancement international de son autre traitement contre les maladies pulmonaires, Brinsupri

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société, à 306 millions de dollars, dépasse les estimations des analystes, qui s'élevaient à 303 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 21,2 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

INSMED
136,9200 USD NASDAQ -0,12%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank