Insmed recule après que son traitement contre une maladie pulmonaire n'a pas répondu aux attentes en matière de ventes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 mai - ** L'action Insmed INSM.O recule de 5,9 % à 128,99 $ en pré-ouverture

** Le laboratoire pharmaceutique annonce un chiffre d'affaires de 98,1 millions de dollars au premier trimestre pour Arikayce, un traitement contre les maladies pulmonaires, manquant ainsi les prévisions moyennes des analystes qui s'élevaient à 105,4 millions de dollars, selon les données de LSEG

** INSM indique qu'il continue d'évaluer l'impact potentiel de l'évolution des politiques américaines, qui aura ensuite des répercussions sur le calendrier de lancement international de son autre traitement contre les maladies pulmonaires, Brinsupri

** Le chiffre d'affaires trimestriel de la société, à 306 millions de dollars, dépasse les estimations des analystes, qui s'élevaient à 303 millions de dollars

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 21,2 % depuis le début de l'année