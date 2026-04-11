INSIGHT-Comment l'essor de l'IA a fait dérailler les efforts de dépollution de l'air dans l'une des villes les plus polluées des États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'administration Trump a annulé les règles relatives à la qualité de l'air pour soutenir la demande d'électricité basée sur l'IA

* St. Louis est confrontée à une mauvaise qualité de l'air et à des coûts de santé élevés en raison du maintien en service des centrales au charbon

* Des militants, des experts et des groupes locaux mettent en garde contre l'impact disproportionné sur les communautés noires

(Ajout de détails d'Ameren sur les raisons du maintien en service de la centrale au charbon de Labadie, au paragraphe 22) par Valerie Volcovici et Tim McLaughlin

Barbara Johnson lutte depuis des décennies contre la pollution par le charbon dans son quartier majoritairement noir de North St. Louis, en tant qu'organisatrice de Metropolitan Congregations United, l'un des nombreux groupes militants qui font campagne pour un air plus pur dans une ville qui compte parmi les plus polluées du pays.

Jusqu'à récemment, Mme Johnson avait des raisons de croire que les choses allaient s'améliorer: des normes fédérales plus strictes en matière de suie, adoptées en 2024 sous l'administration Biden, devaient entrer en vigueur en 2027, obligeant les centrales à réduire leurs émissions ou à fermer. Cela aurait obligé l'un des plus gros pollueurs de la région - la centrale électrique Labadie Energy Center d'Ameren - à réduire de moitié ses émissions de suie pour rester en activité. Les espoirs de Mme Johnson se sont toutefois évanouis en février, lorsque l'administration du président Donald Trump a supprimé les normes avant qu'elles n'entrent en vigueur dans le cadre d'efforts plus larges visant à garantir que le réseau électrique national puisse répondre à la demande croissante des centres de données. Aujourd'hui, elle se demande si elle verra un jour les changements pour lesquels elle se bat depuis sa jeunesse.

"On fait deux pas en avant et quatre pas en arrière", a déclaré Mme Johnson, 75 ans. "Je suis habituée à cette tendance rétrograde, mais combien de générations faudra-t-il pour que ces changements positifs perdurent?" Les reculs de M. Trump en matière de soutien à l'IA marquent un revirement dans la politique environnementale des États-Unis et une vérité douloureuse pour les militants américains de l'air pur: Après avoir poussé le charbon vers la sortie pendant des années, l'essor des centres de données gourmands en énergie a ramené sur le devant de la scène la source d'énergie la plus polluante du pays . L'année dernière, M. Trump a publié un décret intitulé "Reinvigorating America's Beautiful Clean Coal Industry" qui stipulait que l'énergie produite à partir du charbon était essentielle pour répondre à l'augmentation de la demande d'électricité aux États-Unis, due à la construction de centres de traitement de données d'intelligence artificielle. Depuis, il a débloqué des fonds pour maintenir les vieilles centrales en activité, émis des ordres pour retarder leur mise à la retraite et abrogé les réglementations environnementales relatives au mercure et à d'autres toxines afin d'éviter aux centrales des mises à niveau coûteuses.

"Garantir une énergie de base abordable, y compris le charbon, est essentiel pour maintenir la lumière allumée et chauffer les foyers américains", a déclaré l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) dans un communiqué envoyé par courriel au sujet des assouplissements réglementaires. "L'EPA s'est engagée à garantir un air pur à tous les Américains, indépendamment de leur race, de leur sexe, de leurs croyances ou de leurs antécédents."

Le ministère américain de l'énergie estime que l'intelligence artificielle et la croissance des centres de données créeront 50 gigawatts de nouvelle demande d'électricité d'ici 2030, soit une augmentation de près de 4 % par rapport aux 1 300 gigawatts produits par l'ensemble des centrales électriques américaines en 2025.

Reuters a interrogé 20 militants de la qualité de l'air et de la santé pour cet article et a constaté que tous considéraient le boom de l'IA - et les politiques qui le soutiennent - comme la plus grande menace potentielle pour la qualité de l'air aux États-Unis en raison de ses besoins en énergie, y compris à partir de sources polluantes comme le charbon. Au cours de la dernière décennie, le nombre de centrales à charbon américaines fournissant de l'énergie au réseau et à d'autres activités industrielles a chuté à environ 200, contre près de 400 en 2015, selon les données de l'EPA examinées par Reuters. Mais ce rythme s'est rapidement ralenti .

En 2025, seules quatre centrales produisant 2,6 gigawatts ont été mises hors service, contre 94 produisant 15 gigawatts en 2015, le ministère de l'énergie ayant émis des ordonnances d'urgence pour les maintenir en service, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration). Une coalition d'agriculteurs, d'écologistes et de propriétaires s'est unie pour s'opposer à l'expansion des centres de données par crainte de ses conséquences, qui vont de l'augmentation des factures d'électricité à la réduction de l'approvisionnement en eau - un handicap potentiel pour les républicains lors des élections de mi-mandat en novembre. Depuis, M. Trump a obtenu des accords volontaires de la part des grandes entreprises technologiques pour couvrir leurs besoins en électricité et protéger les consommateurs américains contre des factures plus élevées, mais son administration n'a pas annoncé de mesures pour remédier aux effets sur la santé de la pollution accrue due à l'expansion de la production d'électricité.

St. Louis sera l'une des villes américaines les plus touchées par les assouplissements réglementaires, principalement en raison de sa qualité de l'air déjà médiocre et de la proximité de l'énorme centrale de Labadie, selon les entretiens et les données gouvernementales examinées par Reuters.

L'année dernière, les habitants de la région métropolitaine de Saint-Louis ont respiré de l'air de qualité pendant seulement un tiers des jours de l'année, selon les normes utilisées par l'indice de qualité de l'air de l'Agence pour la protection de l'environnement. Saint-Louis s'est ainsi classée au 475e rang en termes de qualité de l'air sur 501 zones métropolitaines américaines, petites et grandes. Le Labadie Energy Center y contribue de manière significative, selon les données de l'EPA et des études scientifiques récentes .

La centrale, une installation tentaculaire située à environ 40 miles à l'ouest de la ville, produit le total combiné de dioxyde de soufre et d'oxydes d'azote le plus élevé parmi les centrales à charbon américaines, et émet également de la suie à un taux deux à trois fois supérieur à celui de presque toutes les autres centrales à charbon américaines, d'après les données de l'EPA.

Cette pollution entraîne une charge économique estimée à 5,5 milliards de dollars par an, dont environ 820 millions de dollars sont supportés par les habitants de la région de Saint-Louis, selon une analyse Reuters de l'outil Co-Benefits Risk Assessment (COBRA) de l'EPA.

COBRA estime les coûts de santé tels que les visites aux urgences et mesure combien les gens, collectivement, sont prêts à payer pour un air plus pur parce qu'il réduit le risque de décès prématuré.

Reuters a montré l'analyse à deux experts extérieurs - Bryan Hubbel, chercheur principal au sein du groupe de recherche à but non lucratif Resources for the Future, et John Graham, scientifique principal au sein du groupe de recherche environnementale Clean Air Task Force - qui ont tous deux approuvé les chiffres.

Le propriétaire de Labadie, Ameren Corp AE.N , une entreprise de services publics basée à Saint-Louis, n'a pas contesté l'analyse des données de l'EPA réalisée par Reuters.

Ameren a déclaré que la centrale fonctionnait dans le respect des limites fédérales de pollution en vigueur. Selon Ameren, la centrale de Labadie continuera à fonctionner pendant au moins dix ans encoreafin de garantir un approvisionnement en électricité fiable à tous les clients.

"Nos employés vivent ici, élèvent leurs familles ici et dépendent de la même énergie que nos voisins", a déclaré Craig Giesman, directeur des services environnementaux d'Ameren, dans un communiqué. "C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous restons concentrés sur une exploitation responsable, la protection de la santé publique et la fourniture d'une énergie fiable, en particulier lorsqu'elle est le plus nécessaire."

L'EPA a refusé de commenter l'analyse des données COBRA réalisée par Reuters, mais a souligné que l'agence cherchait à mettre à jour ses outils de modélisation des coûts et des bénéfices.

Selon une étude scientifique menée par des chercheurs de l'université de Washington et publiée l'année dernière dans le Journal of the International Society for Environmental Epidemiology, Saint-Louis serait la ville la plus touchée par le report de l'application de normes plus strictes en matière de suie aux centrales à charbon américaines. La réglementation proposée par M. Biden aurait obligé Labadie à réduire ses émissions de suie de plus de la moitié pour pouvoir continuer à fonctionner. Selon l'analyse coûts-avantages réalisée par l'EPA en 2023, ces limites auraient généré des bénéfices nets pour la santé publique allant jusqu'à 3 milliards de dollars à l'échelle nationale d'ici à 2037.

Sous la présidence de M. Trump, l'EPA est revenue sur sa décision. L'agence a déclaré à Reuters que les estimations de l'administration Biden étaient exagérées et que les normes existantes offraient "une marge de sécurité suffisante pour protéger la santé publique".

Les défenseurs de l'air pur de Saint-Louis voient les choses différemment.

"Notre région continue d'être une zone de sacrifice", a déclaré Darnell Tingle, directeur de United Congregations of Metro-East, un autre réseau d'activistes. "Nous essayons de nous préparer à l'implantation de ces centres de données et de contrer les effets néfastes qu'ils auront sur nos communautés."

PUISSANCE BON MARCHÉ

Les quartiers à prédominance noire de North St. Louis présentent déjà l'une des pires qualités de l'air de la ville. D'après une analyse des données de l'EPA réalisée par Reuters, de minuscules particules de suie suffisamment petites pour pénétrer dans le cerveau et les poumons y dépassent régulièrement les limites de sécurité fédérales, en raison de sources industrielles et de la pollution provenant des autoroutes et des chemins de fer situés à proximité.

Selon la NAACP, 78 % des Afro-Américains vivent à moins de 30 miles d'une centrale électrique alimentée au charbon, contre 56 % des Blancs non hispaniques. La pollution par les suies des centrales électriques tue les Afro-Américains à un rythme 25 % plus élevé que la moyenne nationale, selon une étude publiée en 2019 dans la revue Environmental Science & Technology.

"La logique veut que nous ayons besoin d'une électricité bon marché aux États-Unis. Mais si vous regardez l'augmentation des coûts des soins de santé pour les habitants de la région de Saint-Louis, ce n'est pas bon marché", a déclaré Patricia Schuba, qui dirige un groupe environnemental local qui surveille Labadie et trois autres centrales au charbon.

Des limites de pollution plus strictes ont contraint Ameren à moderniser Labadie. Il y a une dizaine d'années, Ameren a installé des dispositifs ultramodernes de contrôle de la pollution par les suies pour deux des quatre chaudières à charbon de Labadie, afin de se conformer aux limites imposées par l'ère Obama en matière de suies.

Au minimum, les contrôles plus anciens sur les chaudières restantes auraient dû être modernisés pour respecter les limites de l'ère Biden, a déclaré Ameren à l'EPA dans une lettre de mars 2025 demandant une exemption. Ameren a refusé de répondre aux questions concernant le coût de la modernisation de la centrale.

Entre-temps, les promoteurs de centres de données commencent à mettre en œuvre de grands projets autour de Saint-Louis, ce qui augmente la demande régionale d'électricité.

Ameren a déclaré avoir signé des contrats de service pour 2,3 gigawatts supplémentaires de demande de pointe potentielle des centres de données, soit à peu près la production de la centrale de Labadie, et que d'autres demandes sont à venir. L'un des plus grands projets de centre de données à venir est un développement de 1 000 acres proposé par Amazon Web Services dans le comté rural de Montgomery, à environ 55 miles de Labadie. L'électricité serait fournie par Ameren.

Amazon n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le groupe commercial de l'industrie des centres de données, la Data Center Coalition, a déclaré que ses entreprises membres figuraient parmi les principaux acheteurs d'énergie propre, mais que les services publics, les régulateurs et les opérateurs de réseaux étaient en fin de compte responsables des types de production d'énergie utilisés par les consommateurs.

"Alors que l'industrie des centres de données s'efforce de soutenir le développement du réseau électrique du 21e siècle, il est important de reconnaître que les décisions en matière de planification des ressources et d'approvisionnement en énergie sont prises par les services publics, les opérateurs de réseaux et les décideurs politiques, et non par les clients à forte charge comme les centres de données", a déclaré Lucas Fykes, directeur principal de la politique énergétique et du conseil réglementaire à la Coalition.