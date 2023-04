Inquiétudes persistantes sur la politique monétaire des banques centrales

Amundi

Publication des chiffres de l'inflation dans la zone euro, résultats de l'enquête sur l'activité manufacturière aux Etats-Unis, publication de l'indice des prix à la consommation en Russie… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Les inquiétudes persistantes sur la politique de taux des banques centrales continuent de peser sur la tendance en Europe et aux Etats-Unis. Les marchés d'actions développés semblent se stabiliser sur de nouveaux points hauts malgré des statistiques mitigées.

Les chiffres décevants de l'inflation britannique publiés mercredi font craindre que les grandes institutions continuent à donner la priorité à la stabilité des prix plutôt qu'au soutien à l'économie. Cette semaine, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a également estimé qu'il restait encore « un peu de chemin à faire » sur le resserrement de la politique monétaire face à l'inflation, trop forte par rapport à l'objectif de la banque centrale. Cette politique monétaire doit déployer tous ses outils pour ramener l'inflation à la cible de 2 % à moyen terme. L'atteinte de cet objectif dépendra évidemment d'un certain nombre de facteurs et notamment des dernières turbulences du secteur financier, avec la crise qui a secoué le secteur bancaire en mars.

Au niveau des autres publications économiques, les statistiques américaines publiées jeudi n'ont fait que renforcer la crainte d'une récession prochaine de la première économie mondiale : l'indice économique avancé du Conference Board est tombé au plus bas depuis novembre 2020, les reventes de logements sont reparties à la baisse en mars, l'indice d'activité « Philly Fed » a plongé à son plus faible niveau en près de trois ans et les inscriptions au chômage ont légèrement augmenté. Le prix du pétrole a baissé de nouveau cette semaine pour atteindre son plus bas niveau depuis le début du mois d'avril, impacté par un dollar plus fort et le ralentissement anticipé de la croissance.

